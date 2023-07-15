Сумы впечатляют: в Кабмине собрались поднять цены на алкоголь

Кабмин может увеличить минимальные цены на алкоголь.

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Правительство может увеличить минимальные цены на алкоголь / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Министерство экономики предлагает увеличить минимальные цены на алкоголь.

В проекте постановления говорится, что размер минимальных цен не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков и требует корректировки.

Они объясняют это изменениями, которые произошли в социально-экономической и налоговой сферах, в частности ростом затратной составляющей цен (сырье, комплектующие, энергоносители, расходы на оплату труда и т. д.), а также изменением с 1 марта 2022 года ставок акцизного налога.

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В министерстве предлагают повысить:

минимальную цену на 0,5 литра водки с 89 грн до 101 грн.

цены на коньяк на 11−12% в зависимости от количества звездочек,

на виски, ром и джин — на 25%,

а игристые вина — на 28%,

на обычные вина — на 62%,

на сидр, перри, вермуты, другие сброженные напитки с крепостью до 22% - на 61−71%.

Напомним, ранее Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

В украинских сетях розничной торговли пошли в рост цены на алкогольные напитки. Ценники повысились в ведущих супермаркетах.

При этом подорожание коснулось как водки, так и вина, а также пива. Статистические данные приводит портал Минфин.

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