Сумы впечатляют: в Кабмине собрались поднять цены на алкоголь

Министерство экономики предлагает увеличить минимальные цены на алкоголь.
В проекте постановления говорится, что размер минимальных цен не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков и требует корректировки.
Они объясняют это изменениями, которые произошли в социально-экономической и налоговой сферах, в частности ростом затратной составляющей цен (сырье, комплектующие, энергоносители, расходы на оплату труда и т. д.), а также изменением с 1 марта 2022 года ставок акцизного налога.
В министерстве предлагают повысить:
- минимальную цену на 0,5 литра водки с 89 грн до 101 грн.
- цены на коньяк на 11−12% в зависимости от количества звездочек,
- на виски, ром и джин — на 25%,
- а игристые вина — на 28%,
- на обычные вина — на 62%,
- на сидр, перри, вермуты, другие сброженные напитки с крепостью до 22% - на 61−71%.
Напомним, ранее Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.
В украинских сетях розничной торговли пошли в рост цены на алкогольные напитки. Ценники повысились в ведущих супермаркетах.
При этом подорожание коснулось как водки, так и вина, а также пива. Статистические данные приводит портал Минфин.
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