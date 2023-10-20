Страшная потеря для РФ: разведка Британии сообщила о последствиях удара ATACMS

В результате удара по аэродрому Бердянска вероятно были уничтожены девять российских военных вертолетов, в то же время в Луганске было уничтожено пять.

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Разведка Британии сообщила о последствиях удара ATACMS / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Силы обороны Украины нанесли успешный удар с помощью ракет ATACMS, в результате чего были уничтожены 14 вертолетов российских оккупантов, базировавшихся на аэродромах в Бердянске (Запорожская область) и Луганске 17 октября. Это существенно повлияет на возможности российской оккупационной армии в проведении оборонительных и наступательных действий по этим направлениям. Об этом со ссылкой на свою разведку сообщает минобороны Британии в Х (ранее Twitter).

"Учитывая, что непосредственная авиационная поддержка самолетами у россиян до сих пор была крайне плохой, российские оборонные линии стали все больше полагаться на поддержку вертолетов перед лицом украинского наступления. Бердянск использовался как основная передовая оперативная база на южном направлении, обеспечивающая и логистические, и наступательные/оборонительные возможности. Если это подтвердится, достаточно вероятно, что эти потери повлияют на способность России как защищаться, так и вести дальнейшую наступательную деятельность в этом направлении", - говорится в сводке.

В то же время в британской разведке отмечают, что в связи со значительной загрузкой российского военно-промышленного комплекса на данный момент подтвержденные потери в вертолетах будет сложно восстановить в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

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"Эта потеря также, вероятно, создаст дополнительное давление на российских авиаторов, уже почти наверняка страдающих от боевого истощения и проблем с техническим обслуживанием из-за непредсказуемой затяжной кампании. Существует реальная вероятность того, что этот удар заставит Россию снова передислоцировать свои оперативные базы и узлы управления и контроля дальше линии фронта, увеличивая нагрузку на логистические цепочки", - отмечается в сообщении.

Удары ATACMS по военным объектам России

Напомним, как ранее сообщал Главред , по меньшей мере пять вертолетов, среди которых можно идентифицировать несколько Ка-52, были поражены на авиабазе под Луганском.

В то же время новые украинские ракеты М39 американского производства способны снести с аэродромов целые вертолетные полки, пробить конвои поставок и батареи противовоздушной обороны. Но существует множество задач, которые М39 не могут выполнить. Одной из них есть уничтожение защищенных боевых машин.

Также президент Владимир Зеленский подтвердил первое применение ВСУ баллистических ракет ATACMS, о передаче которых США не анонсировали. В своем обращении 17 октября глава государства поблагодарил Соединенные Штаты за оказанную помощь.

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