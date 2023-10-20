Мишени в Крыму: генерал-разведчик назвал неожиданные цели для ATACMS

С помощью ATACMS поражаться будут выборочные, но очень важные цели российских захватчиков, уверен Николай Маломуж.

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Николай Маломуж рассказал о перспективах применения дальнобойных ракет ATACMS / Коллаж: Главред, Фото: Defense.gov/Arkansas Army National Guard, УНИАН

Экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж прокомментировал перспективы применения Украиной дальнобойных американских ракет ATACMS.

По его мнению, в перспективе ВСУ смогут поражать ракетами ATACMS российские пусковые объекты, например на территории оккупированного Крыма. Такое мнение он высказал в интервью Obozrevatel.

Эксперт напомнил, что именно там размещены два мощных комплекса, из которых враг запускает дроны "Шахед", пусковые установки ракет "Оникс", большие склады боеприпасов и нефтебазы.

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"Это те стратегические объекты, которые именно сейчас обеспечивают армию и наносят удары по нашей территории. Возможно, в этом списке будут и военные корабли", – предположил экс-глава СВР.

Вместе с тем он уверен, что с помощью ATACMS поражаться будут выборочные, но очень важные цели российских захватчиков. Уничтожение этих целей будет непосредственно подрывать боевую составляющую и резервы оккупантов, в том числе стратегические.

По словам собеседника, Крымский мост пока еще не находится в зоне досягаемости ракет ATACMS, ведь США пока передают не самые дальнобойные ракеты – до 165 км.

"Но у нас уже есть другие средства. Это Storm Shadow, Scalp и наши ракеты, надводные, подводные дроны и другие средства деятельности спецслужб. Пять-шесть видов подавления Крымского моста мы имеем", — добавил Маломуж.

Передача ракет ATACMS Украине

Ранее сообщалось о том, что ВСУ впервые ударили ATACMS по россиянам. Украине негласно передали ракеты ATACMS, которые она уже применила по российским целям, узнали СМИ.

Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил первое применение ВСУ баллистических ракет ATACMS, о передаче которых США не анонсировали. В своем обращении 17 октября глава государства поблагодарил Соединенные Штаты за оказанную помощь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о прогрессе в вопросе передачи ATACMS Украине. Глава государства сказал, что переговоры Киева и Вашингтона по дальнобойным ракетам уже на "финишной прямой".

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