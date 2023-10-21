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"Подтягивают танки и тяжелую технику": эксперт раскрыл планы окупантов под Купянском

Юлия Куришко
21 октября 2023, 14:59 обновлено 21 октября, 15:18
Россияне не могут одновременно атаковать Авдеевку и проводить штурмы на Купянско-Лиманском направлении, считает Алексей Гетьман.
'Подтягивают танки и тяжелую технику': эксперт раскрыл планы окупантов под Купянском
Ситуация на Купянском направлении / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада

Военный аналитик Алексей Гетьман сообщил, что на Купянском направлении российские оккупанты пытаются делать танковые атаки. Впрочем, ВСУ сдерживают россиян.

Гетман в эфире телеканала FREEДОМ рассказал, что РФ еще в начале года анонсировали большое наступление именно на Купянско-Лиманском направлении.

"Между Лиманом и Купянском - около 100 километров. То есть по всей этой линии они вряд ли смогли атаковать. Это очень широкая полоса, поэтому они сосредоточились на Купянском направлении. На Лиманском, в частности, их задача выйти на реку Оскил, а дальше пробовать прорываться дальше. Но те военнослужащие, которые там ведут боевые действия, еще тогда говорили, что это не похоже на попытки существенно продвинуться куда-то", - подчеркнул аналитик.

видео дня

По его словам, в настоящее время оккупанты активно используют танки и тяжелую технику. Но даже несмотря на это особого продвижения на Купянском направлении не наблюдалось.

Захватчики не вышли на реку Оскол. Даже если им это удастся сделать, форсировать ее врагу не удастся. Там ведь горный кряж, а также построены мощные оборонительные сооружения, считает аналитик.

"Они не могут одновременно атаковать Авдеевку и проводить штурмы на Купянско-Лиманском направлении, у них не хватает ресурсов. У россиян не хватает возможностей атаковать в нескольких местах так серьезно, как они это делают под Авдеевкой", - резюмировал Гетьман.

Ситуация на фронте

Напомним, что РФ идет на штурм на Купянском направлении . Противник продолжает применять РСЗО, ствольную артиллерию, танки и тяжелую бронированную технику, Силам обороны Украины удалось уничтожить 165 окупантов, заявил Евлаш.

РФ готовится к прорыву на Купянском направлении . Задача Сухопутных войск России на направлении Купянск-Лиман, вероятно, состоит в продвижении на запад к реке Оскол для создания буферной зоны.

На Купянском направлении прекратились бои, кафиры применяют артиллерию и авиацию . На этом направлении противник 464 раз обстрелял украинские позиции и 13 раз использовали авиацию, сообщил Евлаш.

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война в Украине Купянск
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