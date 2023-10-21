'Ситуация на поле боя кардинально изменится': в СНБО дали прогноз

Украина заключила неофициальное соглашение о том, чтобы не использовать поставляемое Западом оружие для нападения по России

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Данилов рассказал о ситуации на поле боя / коллаж: Главред, фото: Отдельная президентская бригада, Командование Объединенных сил ВСУ

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что ситуация на поле боя может кардинально измениться, как только Украина получит истребители F-16.

В интервью изданию Kyodo News Данилов выразил уверенность, что "ситуация принципиально изменится" после того, как с Запада прибудут истребители F-16 для усиления украинской ПВО, но признал, что трудно предсказать время, необходимое для возвращения всей территории страны.

"Пока Россия продолжает оккупировать территорию, включая Крым, ни о каких переговорах не может быть и речи", - подчеркнул Данилов. видео дня

По его словам, Украина заключила неофициальное соглашение о том, чтобы не использовать поставляемое Западом оружие для нападений на материковую часть России. Однако объекты вокруг Москвы, говорит Данилов, могут стать мишенями оружия отечественного производства.

Напомним, что Данилов назвал оккупантам два варианта выхода из Крыма . Он считает, что ЧФ ждет два варианта развития событий – самоликвидация добровольная или принудительная. В противном случае – это болезненные удары по военным объектам РФ.

ВСУ будут избивать из ATACMS, пока не вернут земли . Поставки дальнобойных ракет ATACMS будут продолжаться, и оккупанты агрессора России это почувствуют, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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