Данилов жестко предупредил РФ: ВСУ будут бить ATACMS, пока не вернут свои земли

Поставки дальнобойный ракет ATACMS Украине будут продолжаться, и оккупанты агрессора России это ощутят, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

https://glavred.info/politics/danilov-zhestko-predupredil-rf-vsu-budut-bit-atacms-poka-ne-vernut-svoi-zemli-10510060.html Ссылка скопирована

Украина будет получать ATACMS, пока не освободит свои земли - Данилов / Коллаж: Главред, фото: СНБО, Википедия

Украина продолжит получать американские дальнобойные ракеты ATACMS и будет применять их до тех пор, пока не освободит свои территории. Оккупанты агрессора России ощутят последствия таких ударов. ВСУ могут бить данными ракетами только по оккупированным территориям. Об этом заявил Секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В интервью Украинскому радио он рассказал о том, что Украина и в дальнейшем будет получать ATACMS. Войска смогут применять ракеты только по территориям, которые оккупировали российские захватчики.

Кроме того, чиновник добавил, что сегодня нельзя сказать, какие конкретно ракеты ATACMS находятся на вооружении ВСУ. Однако оккупанты ощутят их применение.

видео дня

"Я не могу сегодня говорить, на какое расстояние их будут запускать. Я точно могу сказать, что у кое-кого будет гореть одно место после следующих партий. И это будет обязательно продолжаться до тех пор, пока мы не освободим наши территории. До этого времени поставки оружия не остановятся", - подчеркнул Алексей Данилов.

Украина получила ATACMS и применяет их на поле боя

Президент Владимир Зеленский подтвердил применение ATACMS на фронте. Глава государства 17 октября заявил, что ракеты себя уже показали в действии. Он поблагодарил за помощь американский народ.

Журналисты The New York Times узнали, какое количество ракет ATACMS могла получить Украина. По данным американского издания, Киеву передали 20 единиц. ATACMS передавались тайно, чтобы оккупанты не смогли атаковать поставки.

Украина получит еще больше ATACMS, сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По словам главы МИД, поставки будут постоянными. Также в Киеве надеются на получении ATACMS с дальностью пуска 300 километров.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.