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"Увольняем всех областных "военкомов": Зеленский провел спецзаседание СНБО

Юлия Куришко
11 августа 2023, 14:35 обновлено 11 августа, 15:23
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Зеленский сообщил о принятых решениях и об изменениях в областных "военкоматах".
'Увольняем всех областных 'военкомов': Зеленский провел спецзаседание СНБО
Президент провел заседание СНБО по результатам проверки работы ТЦК / коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел специальное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Владимир Зеленский отметил, что основным вопросом заседания была проверка военковых комиссариатов, сообщил об этом в своем Telegram.

"Один вопрос ключевой: результаты проверки "военкоматов". Доклады: ГБР, СБУ, МВД, Генеральный прокурор, НАПК, НАБУ. Всего уже 112 уголовных производств в отношении должностных лиц "военкоматов", 33 подозрения", - отметил президент.

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Зеленский сообщил о принятых решениях и об изменениях в областных "военкоматах".

"Увольняем всех областных "военкомов". Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны - это государственная измена. Зато воины, которые прошли фронт или которые не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, – именно им можно доверить эту систему комплектования", - подчеркнул президент Украины.

Реализовать это решение поручили главнокомандующему Валерию Залужному. Перед назначением новых руководителей ТЦК будет проверка СБУ.

Через две недели состоится заседание СНБО по этому вопросу.

'Увольняем всех областных 'военкомов': Зеленский провел спецзаседание СНБО
Зеленский сообщил о решении СНБО / скриншот: Главред

Смотрите видео о том, как Зеленский провел совещание СНБО:

Напомним, что вокруг Одесского военкома разгорелся скандал, в ВСУ отреагировали. Была назначена проверка, на время которой военкома отстранили от исполнения служебных обязанностей. Военкома подозревают в том, что он мог брать взятки за "белые билеты" для призывников.

Зеленский поручил Залужному заменить военкомов на бойцов ВСУ. Владимир Зеленский дал серьезную рекомендацию главкому Валерию Залужному, заявил глава Минобороны Украины.

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