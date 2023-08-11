'Увольняем всех областных 'военкомов': Зеленский провел спецзаседание СНБО

Зеленский сообщил о принятых решениях и об изменениях в областных "военкоматах".

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Президент провел заседание СНБО по результатам проверки работы ТЦК / коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел специальное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Владимир Зеленский отметил, что основным вопросом заседания была проверка военковых комиссариатов, сообщил об этом в своем Telegram.

"Один вопрос ключевой: результаты проверки "военкоматов". Доклады: ГБР, СБУ, МВД, Генеральный прокурор, НАПК, НАБУ. Всего уже 112 уголовных производств в отношении должностных лиц "военкоматов", 33 подозрения", - отметил президент.

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Зеленский сообщил о принятых решениях и об изменениях в областных "военкоматах".

"Увольняем всех областных "военкомов". Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны - это государственная измена. Зато воины, которые прошли фронт или которые не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, – именно им можно доверить эту систему комплектования", - подчеркнул президент Украины.

Реализовать это решение поручили главнокомандующему Валерию Залужному. Перед назначением новых руководителей ТЦК будет проверка СБУ.

Через две недели состоится заседание СНБО по этому вопросу.

Зеленский сообщил о решении СНБО / скриншот: Главред

Смотрите видео о том, как Зеленский провел совещание СНБО:

Напомним, что вокруг Одесского военкома разгорелся скандал, в ВСУ отреагировали. Была назначена проверка, на время которой военкома отстранили от исполнения служебных обязанностей. Военкома подозревают в том, что он мог брать взятки за "белые билеты" для призывников.

Зеленский поручил Залужному заменить военкомов на бойцов ВСУ. Владимир Зеленский дал серьезную рекомендацию главкому Валерию Залужному, заявил глава Минобороны Украины.

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