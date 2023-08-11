'ВСУ совершили чудо': в Пентагоне удивлены, что армия Украины загнала россиян в оборону

В Министерстве обороны Соединенных Штатов оценили тактику наступления Вооруженных Сил Украины.

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ВСУ показывают успехи на поле боя / коллаж: Главред, фото: Википедия, 17 ОТБр

Спикер Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер рассказал о ситуации на фронте войны Украины и России, также отметил успешные операции ВСУ.

Об этом он сообщил на брифинге, отвечая на вопрос, действительно ли реалистично было ожидать, что ВСУ смогут овладеть стилем маневренной войны за короткий промежуток времени учений, генерал заявил, что не собирается "стоять на трибуне, и угадывать действия командира украинской армии линии фронта", передает "Европейская правда".

"Давайте сделаем шаг назад и признаем, что это не идеальная ситуация. Никто в здравом уме никогда бы не пожелал, чтобы Россия вторглась в Украину, но это произошло", - добавил он.

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Он добавил, что "украинцы, несмотря ни на что, смогли оттеснить россиян на оборонительные позиции, что само по себе является чудом, учитывая состояние украинской армии на момент вторжения РФ".

"И вы видели, что со всего мира идет поток поддержки, чтобы предоставить им невероятные и значительные боевые возможности, и подготовку. Поэтому, учитывая все это, я считаю важным взглянуть на это в перспективе, с точки зрения возможностей, которые они смогли развить и реализовать за очень короткий промежуток времени", - отметил Райдер.

Генерал подчеркнул, что это выдающиеся результаты в менее чем идеальной ситуации. В дальнейшем США будут продолжать консультироваться с ними, продолжит предоставлять украинским бойцам тренировки, чтобы они могли вернуть их суверенную территорию и в конце концов одержать победу в этой борьбе.

Контрнаступление ВСУ: что известно

Напомним, что Маломуж заявил, что ВСУ готовы к широкомасштабному наступлению. ВСУ не только диктуют позицию на поле боя, но и контролируют логистику врага, его склады боеприпасов, нефтебазы и ресурсы.

Украинские защитники разгромили склад боеприпасов и пункт управления оккупантов. на Таврическом направлении продолжается работа Сил обороны. Артиллерийские подразделения в течение суток выполнили 1678 огневых задач.

Украинские военные удержали оборону ключевых позиций. На Лиманском направлении подразделения оперативного назначения НГУ удерживают занимаемые рубежи и не допустили потери территорий.

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