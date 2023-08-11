УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"ВСУ совершили чудо": в Пентагоне удивлены, что армия Украины загнала россиян в оборону

Юлия Куришко
11 августа 2023, 12:59 обновлено 11 августа, 13:09
23
В Министерстве обороны Соединенных Штатов оценили тактику наступления Вооруженных Сил Украины.
'ВСУ совершили чудо': в Пентагоне удивлены, что армия Украины загнала россиян в оборону
ВСУ показывают успехи на поле боя / коллаж: Главред, фото: Википедия, 17 ОТБр

Спикер Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер рассказал о ситуации на фронте войны Украины и России, также отметил успешные операции ВСУ.

Об этом он сообщил на брифинге, отвечая на вопрос, действительно ли реалистично было ожидать, что ВСУ смогут овладеть стилем маневренной войны за короткий промежуток времени учений, генерал заявил, что не собирается "стоять на трибуне, и угадывать действия командира украинской армии линии фронта", передает "Европейская правда".

"Давайте сделаем шаг назад и признаем, что это не идеальная ситуация. Никто в здравом уме никогда бы не пожелал, чтобы Россия вторглась в Украину, но это произошло", - добавил он.

видео дня

Он добавил, что "украинцы, несмотря ни на что, смогли оттеснить россиян на оборонительные позиции, что само по себе является чудом, учитывая состояние украинской армии на момент вторжения РФ".

"И вы видели, что со всего мира идет поток поддержки, чтобы предоставить им невероятные и значительные боевые возможности, и подготовку. Поэтому, учитывая все это, я считаю важным взглянуть на это в перспективе, с точки зрения возможностей, которые они смогли развить и реализовать за очень короткий промежуток времени", - отметил Райдер.

Генерал подчеркнул, что это выдающиеся результаты в менее чем идеальной ситуации. В дальнейшем США будут продолжать консультироваться с ними, продолжит предоставлять украинским бойцам тренировки, чтобы они могли вернуть их суверенную территорию и в конце концов одержать победу в этой борьбе.

Контрнаступление ВСУ: что известно

Напомним, что Маломуж заявил, что ВСУ готовы к широкомасштабному наступлению. ВСУ не только диктуют позицию на поле боя, но и контролируют логистику врага, его склады боеприпасов, нефтебазы и ресурсы.

Украинские защитники разгромили склад боеприпасов и пункт управления оккупантов. на Таврическом направлении продолжается работа Сил обороны. Артиллерийские подразделения в течение суток выполнили 1678 огневых задач.

Украинские военные удержали оборону ключевых позиций. На Лиманском направлении подразделения оперативного назначения НГУ удерживают занимаемые рубежи и не допустили потери территорий.

Больше важных новостей:

война в Украине ВСУ Пентагон контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

"ВСУ совершили чудо": в Пентагоне удивлены, что армия Украины загнала россиян в оборону

"ВСУ совершили чудо": в Пентагоне удивлены, что армия Украины загнала россиян в оборону

12:59 Украина
РФ ударила по многоэтажке в Херсоне: в больнице умер один из пострадавших

РФ ударила по многоэтажке в Херсоне: в больнице умер один из пострадавших

12:17 Украина
В Москве прогремел взрыв: над столицей агрессора России пролетел БПЛА

В Москве прогремел взрыв: над столицей агрессора России пролетел БПЛА

11:03 Мир
Все главные новости

Последние новости

12:59

"ВСУ совершили чудо": в Пентагоне удивлены, что армия Украины загнала россиян в оборону

12:41

Украине надо наносить удары по РФ, но ее распад не нужен США и КНР – ЗагороднийВидео

12:35

Почему нельзя пить чай с ложкой в кружке: привычка, которая обрекает на беды

12:20

"Россия вымаливает переговоры": у Зеленского раскрыли, чего именно хочет Кремль

12:17

РФ ударила по многоэтажке в Херсоне: в больнице умер один из пострадавших

Запорожье и Херсонщина будут освобождены осенью, россиян в Крыму ждет Армагеддон – МаломужЗапорожье и Херсонщина будут освобождены осенью, россиян в Крыму ждет Армагеддон – Маломуж
11:47

По всему миру активно развивается "зеленый" майнинг – криптоинвестор Сергей Тронь актуально

11:39

Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник Nissan Navara и двухосный лафет

11:37

Гороскоп на завтра 12 августа 2023: Раку – куча дел, Льву – великий день

11:27

Как определить характер женщины по любимым цветам

Реклама
11:03

В Москве прогремел взрыв: над столицей агрессора России пролетел БПЛАВидео

10:48

Оккупанты России на энергоблоке Запорожской АЭС устроили инцидент – Энергоатом

10:38

"Вагнер" присоединится к армии Беларуси: в разведке предупредили об угрозе на границах НАТО

10:04

В Киеве, Виннице, Хмельницком прогремели взрывы во время воздушной тревоги: что известно

09:47

Подоляк вынес предупреждение России: взрывов станет больше, БПЛА будут бить

09:44

Наступил переломный этап: мы контролируем логистику врагамнение

09:41

"Заразительный смех": какие знаки зодиака обладают лучшим чувством юмора

09:33

Германия готова передать Украине ракеты Taurus, но есть важный нюанс - Der Spiegel

08:48

"Наступил перелом": Маломуж заявил, что ВСУ готовы к широкомасштабному наступлениюВидео

08:05

Столб огня и клубы дыма были видны за километры: под Москвой вспыхнул мощный пожарВидео

07:57

"Горячо": оккупанты пошли в наступление и несут большие потери - Генштаб

Реклама
07:42

ДиКаприо застукали на яхте с шикарной блондинкой в тигровом бикини

07:21

РФ ведет в Украине империалистическую войну, как в 17 веке - Шольц

07:05

Загадка для самых внимательных: надо найти черную пантеру и спасти мальчика за 20 секунд

06:48

РФ атаковала "Искандером" отель в Запорожье: в ООН шокированы ударом по ReikartzФото

06:25

Существует ли в украинском языке слово "тупик": Авраменко дал неожиданный ответВидео

06:14

Наступит ли в России эпоха полного беспредела режима? Конечно!мнение

05:50

Как заблокировать Wi-Fi от соседей: простые способы, о которых многие забывают

05:20

Карта дня: что предвещает Таро на 11 августа

04:55

Маломуж спрогнозировал, когда и как ВСУ решат проблему Крымского мостаВидео

04:30

Гороскоп на сентябрь 2023 для Близнецов: чем удивит первый месяц осениВидео

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 11 августа

03:30

Осенью ВСУ могут освободить Запорожскую и Херсонскую области – МаломужВидео

02:45

Не смогу простить: Киркоров поделился личной драмой

02:10

"Под постоянным огнем": генерал объяснил, как Украина помешает ремонтировать РФ мостыВидео

01:40

Тине Кароль приписывают новый роман c музыкантом - СМИ

01:10

Жуки отступят: семь способов, чем можно побрызгать баклажаны

10 августа, четверг
23:44

Украина получит ракеты Taurus и ATACMS, США и ФРГ ведут консультации – Кулеба

23:12

Биркин и Мальдивы: экс Остапчука рассказала, сколько должен зарабатывать мужчина

22:51

Украинские защитники разгромили склад боеприпасов и пункт управления оккупантов

22:40

Член ЦИК живет в Голливуде и получает деньги из бюджета - "Схемы"

Реклама
22:15

Страна Путина – покровитель террористов: Подоляк призвал выгнать РФ из Совбеза ООН

21:51

Молоко или вода: готовим "воздушную" овсянку за 15 минут

21:48

Эктор Хименес-Браво поделил питомцев с подругой и отправил ее за границу

21:39

"Сдерживают наступление": в Минобороны сообщили о сверхтяжелых боях ВСУ против оккупантов

20:52

Старинный дом на Ярославской снесли самоуправно – в КГГА не выдавали согласований, возбуждено уголовное производство

20:50

Где в доме повесить часы, чтобы привлечь счастье: совет феншуй

20:44

Рианна и ASAP Rocky стали родителями во второй раз - СМИ

20:36

Сильнейшая магнитная буря продлится почти неделю: в Украине не отступает шторм

20:16

Как похитили топ-оккупанта Томова: BILD пишет о "дерзкой" вылазке ВСУ на Днепре

20:08

Байден потребует от Конгресса мощную помощь для Украины: куда распределят

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять