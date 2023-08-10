Украина послала в Пентагон отчет о том, как ВСУ используют кассетные боеприпасы - CNN

Украина предоставила Пентагону отчет об использовании кассетных боеприпасов, предоставленных США, сообщают телеканал CNN.

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Отчет, который был передан в Пентагон, включал в себя количество выпущенных снарядов / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Украинские власти уже прислали в Минобороны США (Пентагон) отчет о том, как ВСУ используют кассетные боеприпасы, которые были предоставлены американской армией. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на анонимного украинского чиновника.

По его данным, отчет, который был передан в Пентагон, включал в себя и количество выпущенных снарядов, и количество уничтоженных российских объектов. Чиновник, однако, отказался американским журналистам озвучить такие цифры.

Украинские официальные лица говорят ‒ они ожидали, что кассетные боеприпасы будут гораздо более эффективными, чем стандартные артиллерийские (особенно против крупных отрядов русских оккупантов).

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Кроме того, в июле прошлом месяце официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил ‒ "влияют на российские оборонные формирования и оборонные маневры России".

Передача кассетных боеприпасов Украине

Президент США Джо Байден заявил, что кассетные боеприпасы призваны обеспечить успех украинского контрнаступления. Вместе с тем глава Белого дома подчеркнул, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему очень трудно, но украинцам они нужны.

20 июля изданием The Washington Post писало, что Вооруженные Силы Украины начать применять против оккупантов предоставлены американскими партнерами кассетные боеприпасы. Их применили, в частности, на юго-востоке государства, чтобы разрушить российские позиции, которые замедлили летнее наступление Украины.

До того руководитель Минобороны Украины Резников рассказал о мощном оружии для ВСУ и отметил, что "кассетные боеприпасы изменят правила игры".

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