УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Украина послала в Пентагон отчет о том, как ВСУ используют кассетные боеприпасы - CNN

Дмитрий Видоменко
10 августа 2023, 10:31 обновлено 10 августа, 10:40
28
Украина предоставила Пентагону отчет об использовании кассетных боеприпасов, предоставленных США, сообщают телеканал CNN.
Пентагон, ракета
Отчет, который был передан в Пентагон, включал в себя количество выпущенных снарядов / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Украинские власти уже прислали в Минобороны США (Пентагон) отчет о том, как ВСУ используют кассетные боеприпасы, которые были предоставлены американской армией. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на анонимного украинского чиновника.

По его данным, отчет, который был передан в Пентагон, включал в себя и количество выпущенных снарядов, и количество уничтоженных российских объектов. Чиновник, однако, отказался американским журналистам озвучить такие цифры.

Украинские официальные лица говорят ‒ они ожидали, что кассетные боеприпасы будут гораздо более эффективными, чем стандартные артиллерийские (особенно против крупных отрядов русских оккупантов).

видео дня

Кроме того, в июле прошлом месяце официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил ‒ "влияют на российские оборонные формирования и оборонные маневры России".

Передача кассетных боеприпасов Украине

Президент США Джо Байден заявил, что кассетные боеприпасы призваны обеспечить успех украинского контрнаступления. Вместе с тем глава Белого дома подчеркнул, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему очень трудно, но украинцам они нужны.

20 июля изданием The Washington Post писало, что Вооруженные Силы Украины начать применять против оккупантов предоставлены американскими партнерами кассетные боеприпасы. Их применили, в частности, на юго-востоке государства, чтобы разрушить российские позиции, которые замедлили летнее наступление Украины.

До того руководитель Минобороны Украины Резников рассказал о мощном оружии для ВСУ и отметил, что "кассетные боеприпасы изменят правила игры".

Больше интересных новостей:

ВСУ Пентагон кассетные боеприпасы
Реклама

Главное за день

Украина послала в Пентагон отчет о том, как ВСУ используют кассетные боеприпасы - CNN

Украина послала в Пентагон отчет о том, как ВСУ используют кассетные боеприпасы - CNN

10:31 Мир
"Жестов доброй воли там не будет": генерал описал стратегию ВСУ на юге

"Жестов доброй воли там не будет": генерал описал стратегию ВСУ на юге

10:31 Украина
Число жертв обстрела Запорожья выросло: в больнице скончалась еще одна женщина

Число жертв обстрела Запорожья выросло: в больнице скончалась еще одна женщина

09:34 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:32

"Я не могла в это поверить": девушка купила заброшенный дом с "сокровищем"

10:31

Украина послала в Пентагон отчет о том, как ВСУ используют кассетные боеприпасы - CNN

10:31

"Жестов доброй воли там не будет": генерал описал стратегию ВСУ на югеВидео

10:19

ВСУ ликвидировали лучшего "мачо на селе" из Пензенской области РФ

09:53

Сколько украинцам придется платить за свет осенью: изменится ли что-нибудь

Россия в бешенстве, Украине надо бить по Москве, чтобы усилиться на переговорах – ЗагороднийРоссия в бешенстве, Украине надо бить по Москве, чтобы усилиться на переговорах – Загородний
09:40

Тест по картинке: оптическая иллюзия определит, насколько вы добрый человек

09:34

Число жертв обстрела Запорожья выросло: в больнице скончалась еще одна женщина

09:25

Остановилось сердце: обстрел оккупантов унес жизнь 16-летней жительницы Херсона

09:17

В Россию явно налажена контрабанда тепловизоровмнение

Реклама
09:15

Пока нас нет дома: как кошки переносят разлуку с хозяином

09:00

Запорожье и Херсонщина будут освобождены осенью, россиян в Крыму ждет Армагеддон – МаломужЭксклюзив

08:46

Какие джинсы носить в 2023 году: Андре Тан показал 5 самых актуальных моделей

08:34

Будут действовать даже при Трампе: Госдеп США – о гарантиях безопасности для Украины

07:52

Ночью РФ атаковала дронами Ровенскую область: загорелась нефтебазаВидео

07:19

Взрывы в оккупированном Крыму: в Минобороны РФ заявили об атаке дронов

06:55

Загадка для людей с орлиным взглядом: нужно найти кольцо для принцессы

06:47

Ночью под Москвой прогремели мощные взрывы: в Домодедово вспыхнул сильный пожарВидео

06:25

Что значит "у черта на куличках" и правильно ли так говорить: Авраменко удивил ответомВидео

06:03

Война будет продолжаться, пока Путин в Кремле, и это понимают всемнение

05:50

Что нужно отключить в смартфоне, чтобы быстро не садилась батарея

Реклама
05:30

Гороскоп на сентябрь 2023 для Тельцов: наступит идеальное время для романтики и отпускаВидео

04:30

Девушка не мыла голову шампунем 2 года: что случилось с ее волосами

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 10 августа

03:30

Как не перепутать зачатие с менструацией: раскрыты признаки беременности

03:02

Какая самая вкусная часть свинины: неожиданный ответ удивит заядлых гурманов

02:00

Ниже тех, кто работает: принцу Гарри указали на его место и отобрали титул

01:30

Пригожина может не быть среди живых: экс-разведчик КГБ раскрыл подробности

00:13

Названа официальная причина смерти 19-летнего внука Роберта Де Ниро

09 августа, среда
23:30

"Готовим больше конкретики": F-16 будут в украинском небе - Зеленский

23:00

Хотел беспредела и грязи: Панин опубликовал личную переписку с Киркоровым

22:34

Вкуснейший грузинский салат из 3 ингредиентов, который разлетается моментально: рецепт удивит всехВидео

22:33

"Вагнеровцы" строят крупную базу возле Украины: эксперт ответил, что задумала РФВидео

22:15

Мужественно боролся за свободу Украины: возле Старомайорского погиб 19-летний защитник

21:43

Кабмин утвердил размер доплат во время войны: кому светит до 100 тысяч в месяц

20:52

Россия ударила по жилому кварталу Запорожья: есть погибшие и раненыеФотоВидео

20:42

Империю по соседству нельзя оставлять потомкаммнение

20:33

"Ігоре" или "Ігорю", "Олегу" или "Олеже": Авраменко рассказал о грубой ошибке

20:28

Завод разрабатывал оружие нового поколения: неожиданные детали взрыва под Москвой

20:25

Россияне прибегли к хитростям: раскрыта причина воздушных тревог вечером

20:07

Штормит уже третий день: в Украине затягивается очень сильная магнитная буря

Реклама
19:35

Зальет дождями и ударит +12: в какие регионы Украины ворвется непогода

19:26

Германия передала Украине еще две установки Patriot: раскрыт пакет помощи

19:16

Встреча Зеленского и Путина: в ОАЭ раскрыли сценарий подготовки и вероятные сроки

19:10

Путин всех переиграл?мнение

19:05

Как узнать, что ты понравился девушке: шесть самых встречающихся признаков

18:29

Тарас Загородний. Украине нужно переносить войну на РоссиюВидеоблоги

18:23

"ВСУ разрушили миф о "второй армии": Подоляк дал совет критикам контрнаступления

18:20

Взрыв на оружейном заводе в РФ ударит по вооружению оккупантов: прогноз эксперта

18:15

Что сделать 11 августа, чтобы здоровья стало крепким: приметы и запреты

18:14

Как узнать свою судьбу по числу имени - персональный код и его трактовка

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять