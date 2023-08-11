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"Наступил перелом": Маломуж заявил, что ВСУ готовы к широкомасштабному наступлению

Анна Ярославская
11 августа 2023, 08:48 обновлено 11 августа, 08:58
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ВСУ не только диктуют позицию на поле боя, но и контролируют логистику врага, его склады боеприпасов, нефтебазы и ресурсы.
Николай Маломуж, ВСУ, война
ВСУ держат логистические цепочки врага под огневым контролем / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Вся логистика российских оккупантов находится в зоне огня Сил обороны Украины. Это создает необходимые предпосылки на фронте для широкомасштабных наступательных операций ВСУ. Об этом в интервью изданию Главред заявил бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж.

По его словам, на сегодняшний день нам известны практически все маршруты поставок россиян, они постоянно уничтожаются, особенно там, где эти цепочки были короткими, и поставки быстро реализовывались.

"Впрочем, и другие маршруты, в частности, через Армянск, также расположены в зоне поражения Вооруженных сил Украины. Так, например, Storm Shadow или мощные французские системы позволяют нам бить на расстояние 300 км и более. Фактически сегодня вся логистика противника, какими бы маршрутами она ни была перенаправлена, находится в зоне нашего огня. Таким образом, альтернативные пути могут поражаться HIMARS, которые бьют на 80 км, и М270. Более отдаленные цели мы поражаем ракетами большего радиуса действия, более близкие цели, в частности, логистические центры, – более массированными ракетными системами, которых у нас гораздо больше, как и боеприпасов к ним. Поэтому мы можем постоянно уничтожать эти логистические цепочки врага или держать их под огневым контролем", - сказал генерал.

Маломуж отметил, что наступил переломный этап, когда ВСУ не только диктуют позицию на поле боя, но и контролируют логистику врага, его склады боеприпасов, нефтебазы и ресурсы, которые движутся для поддержания войск РФ, находящихся на территории Херсонщины и Запорожья.

"Отныне эта логистика будет прерываться. Это значит, что теперь мы гораздо эффективнее сможем работать на фронте, потому что враг не получит тех ресурсов, которые нужны ему для нанесения ударов по позициям ВСУ, а также для эффективной обороны. Это создает необходимые предпосылки на фронте для наших широкомасштабных наступательных операций", - отметил он.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Смотрите видео интервью Николая Маломужа Главреду:

Удары ВСУ по мостам

ВСУ разбомбили Чонгарский мост, который расположен между Херсонской областью и Крымом. ВСУ нанесли удар утром 29 июля. Это официально подтвердил СтратКом ВСУ.

Глава объединенного пресс-центра Оперативного командования Пивдень Наталья Гуменюк прокомментировала удар по Чонгарскому мосту, через который оккупанты перебрасывают военную технику. По ее словам, Вооруженные силы Украины разрушили логистику врага на левом берегу Херсонской области.

6 августа стало известно, что был нанесен новый удар ВСУ по Чонгарскому мосту. Коллаборанты начали скулить, что было нанесено несколько ударов по мосту.

Оккупанты построили понтонный мост через Чонгарский пролив на границах временно оккупированных ими районов Херсонской области и аннексированного Крыма после успешного удара украинской армии.

Позже в ISW рассказали о последствиях ударов по мостам в оккупированный Крым. Отмечается, что удары Сил обороны Украины по критическим объектам наземных коммуникаций Российской оккупационной армии, в частности по мостам в Крым, являются частью кампании ВСУ по перехвату, направленного на создание условий для будущих решительных контрнаступательных операций.

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