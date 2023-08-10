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В Чонгаре оккупантам пришлось строить понтонный мост между поврежденными: спутниковые фото

Дмитрий Видоменко
10 августа 2023, 18:18 обновлено 10 августа, 18:20
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Русским оккупантам пришлось построить понтонный мост в Чонгаре после успешного удара ВСУ, свидетельствует спутниковый снимок.
Мост, Чонгар
Фото было сделано 9 августа ‒ через трое суток после удара ВСУ по Чонгарскому мосту / коллаж Главред, фото "Википедия" и Twitter

Русские оккупанты построили понтонный мост через Чонгарский пролив на границах временно оккупированных ими районов Херсонской области и аннексированного Крыма после успешного удара украинской армии. Об этом свидетельствует спутниковый снимок, который был опубликован OSINT-аналитиком под псевдонимом Def Mon на странице в сервисе микроблогов Twitter.

Фото было сделано 9 августа ‒ через трое суток после крайнего удара украинской армии по мосту. На снимке видно, что в Чонгаре оккупанты обустроили временный, уже третий мост.

Раньше их было два постоянных ‒ железнодорожный и автомобильный. А новый понтонный мост расположен между ними.

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Def Mon отметил, что это уже не первый удар по Чонгару, а россияне "должны были построить мост и запустить его за считаные часы".

В Чонгаре оккупантам пришлось строить понтонный мост между поврежденными: спутниковые фото

Удары по Чонгарскому мосту

29 июля сообщалось, что ВСУ разбомбили Чонгарский мост. Украинские военные ударили по Чонгарскому мосту, который расположен между Херсонской область и Крымом. ВСУ нанесли удар утром 29 июля. Это официально подтвердил СтратКом ВСУ.

30 июля стали известны детали удара по Чонгарскому мосту. Глава объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк рассказала, что Вооруженные силы Украины разрушили логистику врага на левом берегу Херсонской области. Она также обратила внимание на то, что повреждение Чонгарского моста снизит пропускную активность врага.

6 августа стало известно, что состоялся удар ВСУ по Чонгарскому мосту, который соединяет Крым с Херсонской областью. Коллаборанты начали скулить, что было нанесено несколько ударов по мосту.

Позже в ISW рассказали о последствиях ударов по мостам в оккупированный Крым. Отмечается, что удары Сил обороны Украины по критическим объектам наземных коммуникаций Российской оккупационной армии, в частности по мостам в Крым, являются частью кампании ВСУ по перехвату, направленного на создание условий для будущих решительных контрнаступательных операций.

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