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"3-4 прилета": в Крыму коллаборанты скулят из-за удара ВСУ по Чонгарскому мосту

Алёна Воронина
6 августа 2023, 15:45 обновлено 6 августа, 16:10
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По мосту был нанесен мощный ракетный удар, сообщили коллаборанты. Говорят, что объем повреждений пока неизвестен.
Чонгарский мост
По Чонгарскому мосту были прилеты/ коллаж: Главред, фото: Telegram

Коллаборанты в Крыму заявили, что ВСУ нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту, который соединяет Крым с Херсонской областью.

Об этом сообщил так называемый "член главного совета администрации Запорожской области", поставленный оккупантами, Владимир Рогов в Telegram. Он начал скулить, что по мосту было три-четыре прилета.

При этом он отметил, что объем повреждений моста пока неизвестен.

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После этого он сообщил, что КПП Чонгар (Джанкой-Геническ) временно закрыт для проезда.

Позже Херсонский коллаборант Владимир Сальдо рассказал, якобы украинские военные выпустили по мосту 12 ракет, но 9 из них, мол, российские оккупанты сбили.

Также Сальдо говорит, что был перебит газопровод, который проходил рядом с мостом, из Стрелковского месторождения в Геническ, и что якобы более 20 тыс. жителей города остались без газоснабжения. Также коллаборант говорит об одном раненом мирном жителе, который в момент попадания проезжал по мосту.

При этом гауляйтер пытается сделать вид, будто бы "повреждения моста небольшие".

Удары ВСУ по Чонгарскому мосту

Напомним, 22 июня состоялись взрывы на Чонгарском мосту в оккупированный Крым. В росСМИ сообщали, что несколько мостов на границе Крыма и Херсонской области повреждены в результате обстрела. На мосту повреждено не только дорожное покрытие, но и силовые конструкции.

Также 29 июля сообщалось, что ВСУ разбомбили Чонгарский мост. Украинские военные ударили по Чонгарскому мосту, который расположен между Херсонской область и Крымом. ВСУ нанесли удар утром 29 июля. Это официально подтвердил СтратКом ВСУ.

30 июля стали известны детали удара по Чонгарскому мосту. Глава объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк рассказала, что Вооруженные силы Украины разрушили логистику врага на левом берегу Херсонской области. Она также обратила внимание на то, что повреждение Чонгарского моста снизит пропускную активность врага.

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