Россияне мощно ударили по ТЭС: есть серьезные повреждения

В результате мощной атаки серьезно повреждено оборудование предприятия, сообщили в компании.

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Россия обстреляла ТЭС/коллаж: Главред, фото: ДТЭК, ua.depositphotos.com

Прессслужба компании ДТЭК сообщила, что российские оккупанты обстреляли одну из теплоэлектростанций.

"Вчера вечером, 22 октября, в результате обстрелов пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК. К счастью, обошлось без пострадавших", - сообщает компания в своем Telegram.

В компании добавили, что в результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации последствий.

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РФ атаковала ТЭС ДТЭК / скриншот: t.me/dtek_ru

В ОПУ отреагировали на обстрел

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на обстрел и заявил, что россияне не уйдут от тактики энергетического террора, однако Украина укрепляет ПВО и ПРО.

"Они надеются, что смогут сломать нас с воздуха. Мы же с партнерами укрепляем нашу ПВО и ПРО. Лучший ответ на действия россиян - изучение их ударных возможностей, санкции против ВПК и работа с союзниками для ограничения поставок врагу критических компонентов, производство собственных систем ПВО , а также...", - отметил он в своем Telegram-канале.

Ермак отреагировал на обстрел ТЭС / скриншот: t.me/ermaka2022

Ракетная атака РФ по Украине

Напомним, что кафиры РФ нанесли удар по Харькову. Оккупационные войска страны-агрессора Российской Федерации ударили по городу Харькову – согласно предварительной информации, прилет в Индустриальном районе.

Кафиры бьют ракетами, бомбами и дронами по территории Украины. Наблюдается активизация тактической авиации РФ, применение ракетных комплексов наземного базирования и пуск ракет вместе с КАБами.

Эксперт предупредил украинцев, что будут массовые и более частые удары со стороны РФ . Оккупанты накапливают ракеты для новых сильнейших ударов. При этом в РФ могут использовать новое оправдание для таких атак и "свергнуть вину" на ATACMS.

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