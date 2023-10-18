В Харькове прогремел взрыв: оккупанты РФ нанесли удар, есть проблемы со светом

Оккупационные войска страны-агрессора России ударили по городу Харькову – согласно предварительной информации, прилет в Индустриальном районе.

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Войска России ударили по Харькову, в городе частичные проблемы со светом / Коллаж УНИАН, Википедия

Оккупанты России нанесли удар по Харькову. В городе прогремел взрыв, после которого появились определенные проблемы с электроснабжением. Прилет, вероятно, в Индустриальном районе города.

Как сообщил в своем Telegram-канале харьковский градоначальник Игорь Терехов, оккупанты ударили по Харькову. Есть некоторые проблемы со светом, специалисты работают и восстанавливают электроснабжение.

"Харьков снова обстреливают. Есть определенные проблемы со светом, но службы сразу после прилета начали работу по стабилизации напряжения", - сказал мэр. видео дня

Терехов добавил, что, по предварительной информации, прилет в Индустриальном районе города.

Об ударах российских войск по Харькову предупредил и начальник ОВА Олег Синегубов.

"Вниманию жителей Харькова и области: оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях!" – сообщил он.

"Есть повреждения электросети"

Также Синегубов рассказал, что в Индустриальном районе, по которому ударили захватчики, есть повреждения электросети, могут быть перебои со светом. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

"Оккупанты нанесли удар по Индустриальному району Харькова. Тип вооружения устанавливается. Есть повреждения электросети, возможны перебои со светом. Специалисты экстренных служб работают на месте и фиксируют последствия очередного российского террора", - сказал начальник ОВА.

Пострадала женщина

Пострадала 67-летняя женщина, ей оказывают помощь, уточнил глава областной военной администрации.

"По уточненной информации специалистов Областного центра экстренной медицинской помощи, пострадала гражданская женщина 67 лет, получила осколочные ранения, госпитализирована в медицинское учреждение", - добавил Олег Синегубов.

Ситуация в Харькове

Оккупанты нанесли ракетные удары по Харьковской области 2 октября. Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что враг ударил ракетами С-300 и применил как минимум 5 ракет.

6 октября войска РФ ударили по жилому дому в Харькове. В результате вражеской атаки погибли 2 человека, в том числе 10-летний мальчик. Пострадали 30 человек.

12 октября из-за действий оккупантов России был прилет в частный дом в Харькове. Пострадал мужчина. На месте инцидента был пожар, который ликвидировали спасатели.

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