Есть пострадавшие, начался пожар: россияне ударили по домам в Харькове

Российские оккупанты поздно вечером ударили по частному сектору в Харькове.

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В Харькове прозвучали мощные взрывы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

В Харькове прозвучали мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали город беспилотниками. О запуске дронов сообщали в Воздушных силах ВСУ.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей города и области оставаться в укрытиях.

В Харькове прозвучали мощные взрывы / фото: скриншот

Мер города Игорь Терехов заявил, что российские оккупанты ударили по одному из районов на окраине города. Оказалось, что "прилет" был по частному сектору. Судя по всему там есть разрушения.

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Власти сообщают о том, что в результате удара есть минимум один пострадавший. Информации о погибших пока нет. На месте удара начался пожар, там работают экстренные службы.

В Харькове прозвучали мощные взрывы / фото: скриншот

Синегубов уточнил, что у пострадавшего мужчины осколочные ранения. Также медики оказывают помощь женщине, у которой была очень острая реакция на стресс.

Массированные удары РФ

Ранее сообщалось о том, что РФ готовит новые массированные удары. Россия на своей территории начала собирать "Шахеды", которые маркируют как "Герань-2", напомнила Наталия Гуменюк.

Напомним, ранее сообщалось о том, что осенью и зимой войска РФ могут применить рекордное число БПЛА Shahed. Страна-оккупант Россия только за сентябрь применила против Украины более 500 беспилотных летательных аппаратов, сказал представитель ВС ВСУ Юрий Игнат.

Напомним, ранее в Харькове прогремели взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил о "прилете" по центральной части Харькова. Спасатели ликвидируют последствия попаданий, возгорание авто, разбирают завалы зданий. В результате удара есть погибшие и раненые.

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