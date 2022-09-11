Страна может остаться без света: Россия нанесла ракетный удар по одной из крупнейших в Украине ТЭЦ

Удар по ТЭЦ / pixabay

Вечером, 11 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по харьковской ТЭЦ-5, в результате чего она частично выведена из строя.

"Прямые умышленные удары по критической гражданской инфраструктуре, в частности, по крупнейшей Харьковской ТЭЦ-5, – это безусловное проявление терроризма России и ее желание массово оставить мирных граждан без света и тепла. Таков трусливый "ответ" за бегство собственной армии с поля боя", - подчеркнул советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал ракетные удары по критической инфраструктуре. По его словам, временно без электроэнергии остались Харьковская и Донецкая области, частично обесточены Запорожская, Днепропетровская и Сумская области.

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"Террористы РФ остаются террористами и атакуют критическую инфраструктуру. Никаких военных объектов, цель - лишить людей света и тепла", - подчеркнул Зеленский.

Советник главы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что пока без света ряд областей: Харьковская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская и частично Донецкая. Перебои со светом могут произойти по всей стране.

Двумя крылатыми ракетами попали по объектам критической инфраструктуры под Харьковом.

Укрэнерго официально прокомментировали ракетные удары

"Сегодня вечером от вражеских обстрелов пострадали объекты магистральных электросетей в северо-восточном регионе страны. Пожары, которые поднялись в результате обстрелов, ликвидируются подразделениями ГСЧС. Потребители в районах, где исчезло энергоснабжение, по возможности переводятся на питание от резервных линий электропередачи", – говорится в сообщении.

Ракетная атака на ТЭЦ

11 сентября, вечером в Харьковской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях наблюдаются массовые проблемы с электроснабжением.

Сообщалось, что всего сегодня вечером российские оккупанты выпустили 11 крылатых ракет по территории Украины, военные сбили 9 из них.

Кроме того, в Полтаве посреди дороги загорелось несколько троллейбусов.

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