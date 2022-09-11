Оккупанты массово атаковали ТЭЦ Украины: многие области остались без света

В Полтавской области скоро возобновят свет и водоснабжение.
Вечером 11 сентября в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях наблюдаются массовые проблемы с электроснабжением.
Как сообщают местные Telegram-каналы, разных районах Харькова жители сообщают о том, что у них исчез свет.
Предположительно, оккупанты атаковали Харьковскую и Кременчугскую ТЭЦ.
Похожая ситуация наблюдается и в городе Лозовая, который находится в Харьковской области.
По словам мэра Харькова Игоря Терехова вопросом сейчас занимаются профильные службы.
При этом в Дергачевском городском совете рассказали, что проблемы с электроснабжением связаны с ударами оккупантов по критической инфраструктуре.
Мэр Первомайского Николай Бакшеев рассказал, что Харьковская область полностью обесточена в связи с попаданием по критической инфраструктуре.
"Облэнерго уже работает над решением этого вопроса. Сохраняйте спокойствие", - отметил Бакшеев.
Проблемы со светом были зафиксированы в Кременчуке, Полтавской области. Там сообщают, что электроснабжение отсутствует в нескольких районах города.
"В Полтавской области скоро возобновят свет и водоснабжение", - сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин
Контрнаступление ВСУ в Харьковской области
Войска Украины проводят контрнаступление на Харьковщине. Освобождаются украинские территории от российской оккупации. Вражеские силы выбиваются с занятых ими земель. Уже деоккупированы Волохов Яр, Ивановка, Борщевка, Шевченково, а также другие населенные пункты.
Президент Владимир Зеленский рассказал, что в Харьковской области освободили уже более 30 населенных пунктов. Украина восстанавливает там безопасность и жизнедеятельность.
Бойцы ВСУ 10 сентября зашли в Купянск и установили там флаг Украины. Город с самого начала полномасштабной войны находился под оккупацией России. Это крупные транспортный узел, путем которого шло снабжение российской группировки в Харьковской области.
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