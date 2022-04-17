РФ нанесла ракетный удар по Киевщине: в Броварах перебои с электроэнергией и водой

В воскресенье утром, 17 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Броварам Киевской области.

В результате обстрела в городе были повреждены объекты инфраструктуры, сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

"Сегодня с самого утра были попадания в ряд инфраструктурных объектов в нашей громаде. Прошу всех сохранять спокойствие. Возможны перебои с электроэнергией и водоснабжением, канализацией", - сказал он.

По словам мэра, городские службы делают все необходимое для того, что восстановить все жизненно важные для города объекты в ближайшее время.

Сапожко также призвал граждан сохранять спокойствие и не забывать о том, что в стране продолжается война. "Не нужно бежать с телефоном и снимать видосики, обращаться к людям, снимать себя на фоне определенных вещей ", - добавил Сапожко.

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Напомним, ранее от ракетных ударов пострадал ряд населенных пунктов, есть жертва и раненый. В частности, российские оккупанты удари по Киеву, Львову, Полтаве, Александрии.

Также ночью 16 апреля российские оккупанты ударили ракетами по Днепропетровской области. В результате была разрушена птицефабрика. Она не работала, поэтому пострадавших нет.

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