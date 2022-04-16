Оккупанты ударили ракетами по Днепропетровщине: разрушена птицефабрика

Обстрел птицефабрики на Днепропетровщине произошел ночью 16 апреля / Фото t.me/adm_dp

Ночью 16 апреля российские оккупанты ударили ракетами по Днепропетровской области. В результате была разрушена птицефабрика. Она не работала, поэтому пострадавших нет.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"У нас два "прилета" в Днепровском районе. Полностью разрушена птицефабрика, которая не работала — там никого и ничего не было. Снова орки попали своими "кривыми" ракетами в "стратегический" объект", — говорится в сообщении.

Фото t.me/adm_dp

Фото t.me/adm_dp

Как сообщал Главред, за прошедшую ночь от ракетных ударов пострадал ряд населенных пунктов, есть жертва и раненый. В частности, российские оккупанты удари по Киеву, Львову, Полтаве, Александрии и Днепропетровщине.

Напомним, в Херсонской области российские оккупанты уничтожают зернохранилища, чтобы люди не могли сделать посевы и прокормить себя и свою семью.

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