Днепропетровская область попала под вражеский обстрел: первые подробности

Днепропетровская область попала под обстрел

В четверг, 14 апреля, орки нанесли мощный ракетный удар по Днепропетровской области, в результате которого ракета упала возле нежилого помещения, сообщает председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Вражеский снаряд попал в Синельниковском районе на границе с Запорожской и Донецкой областями.

Отмечается, что здание частично разрушено. К счастью, обошлось без погибших и без пострадавших. Какой именно ракетой попали - сейчас выясняют специалисты.

Сообщается, что оккупантов в области нет.

"Сегодня саперы ГСЧС в усиленном режиме отработали Криворожский район. В Малой Костромке разминировали почти 160 снарядов. Работы продолжаются и будут продолжаться. На нашей земле не останется ни одного куска смертоносного российского металлолома", - говорится в сообщении.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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