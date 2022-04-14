УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

Днепропетровская область попала под вражеский обстрел: первые подробности

14 апреля 2022, 23:46

Вражеский снаряд попал в Синельниковском районе на границе с Запорожской и Донецкой областями.

Днепропетровская область попала под обстрел

В четверг, 14 апреля, орки нанесли мощный ракетный удар по Днепропетровской области, в результате которого ракета упала возле нежилого помещения, сообщает председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Вражеский снаряд попал в Синельниковском районе на границе с Запорожской и Донецкой областями.

Отмечается, что здание частично разрушено. К счастью, обошлось без погибших и без пострадавших. Какой именно ракетой попали - сейчас выясняют специалисты.

Сообщается, что оккупантов в области нет.

"Сегодня саперы ГСЧС в усиленном режиме отработали Криворожский район. В Малой Костромке разминировали почти 160 снарядов. Работы продолжаются и будут продолжаться. На нашей земле не останется ни одного куска смертоносного российского металлолома", - говорится в сообщении.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте также:

viber
Днепропетровская область военная агрессия РФ новости Украины
Реклама
Популярное
Гороскоп для Украины: астролог назвала новую дату масштабного наступления войск России на УкраинуГороскоп для Украины: астролог назвала новую дату масштабного наступления войск России на Украину Москва повторит судьбу Мариуполя - астролог назвала срокиМосква повторит судьбу Мариуполя - астролог назвала сроки Приметы на 14 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 14 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду У Зеленского жестко ответили Путину, цинично оправдавшему войну в УкраинеУ Зеленского жестко ответили Путину, цинично оправдавшему войну в Украине С пулей в сердце шел два дня лесами: оккупанты расстреляли украинского бойца, но ему удалось выжитьС пулей в сердце шел два дня лесами: оккупанты расстреляли украинского бойца, но ему удалось выжить
Поддержите Главред

Последние новости

23:58

Военный эксперт пояснил, как утрата крейсера "Москва" ударит по оккупантам

23:53

ВСУ устроили рашистам Цусиму: Арестович о потере РФ крейсера МоскваВидео

23:46

Днепропетровская область попала под вражеский обстрел: первые подробностиВидео

23:03

В ЦРУ высказались о возможности применения Россией опасного химоружия

23:00

Крейсер Москва ушел на дно: в РФ признали потерю подбитого ВСУ флагмана ЧФВидео

Реклама
22:14

Орки вошли в Олешки под Херсоном и вывесили российский флаг

21:53

Байден заявил о готовности лично поехать с визитом в УкраинуВидео

21:42

Главу МИД Италии угрожали убить из-за поддержки Украины в войнеВидео

21:41

Синоптик назвала дату потепления в Украине

21:34

Приметы на 15 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

21:33

Москва догорает: подбитый ВСУ крейсер РФ переправляют в СевастопольВидео

21:12

Как определить, что собака умирает: шесть верных способов понятьВидео

21:11

Зеленский назвал главную цель России в полномасштабной битве за Донбасс

20:56

"Спит с открытыми глазами": хирург заметил следы неудачной пластики у Оксаны МарченкоВидео

20:51

$750 млн – коту под хвост: оценена стоимость подбитого ВСУ крейсера МоскваВидео

20:45

Используют преступники при смене паспорта: пластический хирург прокомментировал изменения жены Медведчука

20:43

Полнолуние в апреле 2022: что нужно сделать, чтобы привлечь удачу

20:42

В Севастополь доставили 14 моряков из крейсера "Москва", судьба остальных неизвестна - журналистВидео

20:28

В Азове объяснили, что нужно для деблокады осажденного рашистами Мариуполя

20:15

Задержание нардепа Медведчука: подробности СНБО

Реклама
19:45

Украина одним Нептуном спутала все карты Кремлюмнение

19:28

Вторжение планировалось на 22 февраля: Данилов назвал, кого РФ видела во главе УкраиныВидео

19:26

"Роковая дата для Путина - 22 августа": астрологи рассказали, когда и как завершится войнаВидео

19:14

"Какого черта я должен иметь такого брата?": Данилов раскритиковал заявление Макрона

18:52

Рада признала зверства российской армии в Украине геноцидомВидео

18:49

Даже круче Bayraktar: ударные дроны армии США MQ-9 Reaper поступят на вооружение Украины

18:41

Конфликты, трудный выбор или убытки: кому из знаков стоит приготовиться к непростым временам в мае

18:25

В Киевской области возобновляют газо- и водоснабжение - ОП

18:25

Засады спецназа ВСУ в тылу рашистов: что известно о рейдах ССО под МелитополемВидео

18:10

Война не закончится до 9 мая: эксперт объяснил, почему "капризного мальчика из бункера" все равно ждет провал

18:08

Россия не научилась вести настоящую войну, или Почему утонул крейсер "Москва"мнение

18:01

В Раде прекратила работу фракция ОПЗЖ: решение СНБО выполнено

17:53

"Словесная эскалация не поможет": Макрон оправдался за отказ назвать зверства РФ геноцидомВидео

17:33

Чистый четверг в 2022 году: дата, традиции и запреты дня

17:30

"Боится, ведь летит в бездну позора": Невзоров рассказал, зачем Путину двойникиВидео

17:30

"Как не позвоню – она занята": Данилко рассказал, как во время войны мама Сердючки помогает людям

17:20

Огонь по своим: РФ обстреливает собственные приграничные области и обвиняет УкраинуВидео

17:17

"Москва" – не первая жертва Нептуна: крылатыми ракетами уже били по кораблю Адмирал Эссен – ТурчиновВидео

17:11

Дженнифер Лопез поделилась интимными подробностями предложения от Аффлека

16:53

Полиция схватила мужчину, который в Буче с оккупантами пытал сторонников ВСУ

Реклама
16:53

Денацификация в Берлине: неизвестные сожгли авто участников "Z-парада"Видео

16:47

Песах 2022: поздравления и душевные картинки к празднику

16:38

Чуда не произошло: кота, который стал символом несокрушимости Бородянки, спасти не удалось

16:25

Сожгли орков вместе с техникой: десант ВСУ освободил на юге несколько населенных пунктовВидео

16:24

Православный календарь на май 2022: важные даты и праздники

16:04

Вчерашние школьники, недоучки и любители водки: журналисты вычислили зверствовавших в Бородянке оккупантовВидео

16:01

Воевать с Украиной больше не хотят, а "посадить" их нельзя: в РФ уже до 40% "отказников" – CITВидео

15:54

Экипаж бухал и смотрел мультики: почему затонул российский крейсер Москвамнение

15:32

Как не срываться на детей: психологи рассказали, что делать выгоревшим родителям

15:27

"Макаровский Хатико", который так и не дождался своей хозяйки, обрел новую семью

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять