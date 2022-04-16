РФ вновь ударила ракетами по Украине - взрывы прогремели в Киеве, Александрии, на Луганщине и под Полтавой

К сожалению, есть жертвы и раненые.
Россия продолжает цинично обстреливать украинские города. За прошедшую ночь от ракетных ударов пострадал ряд населенных пунктов, есть жертва и раненый.
Взрывы в Полтаве
Неспокойной эта ночь была в Полтавской общине. Вчера поздно вечером в одном из сел близ Полтавы была разрушена хозяйственная инфраструктура.
"К сожалению, один человек погиб, еще один получил ранения. Работают все соответствующие службы. Держимся! Победа будет за нами!", - сообщил мэр Полтавы Александр Мамай.
Взрывы в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица под утро подверглась обстрелам в Дарницком районе на окраине города. На месте работают спасатели и медики. Данные о пострадавших уточняются.
Читайте такжеПекли и раздавали хлеб под обстрелами: две работницы супермаркета не покинули Ирпень и кормили людейКличко в очередной раз попросил киевлян, которые уехали и хотят вернуться в столицу, пока воздержаться от этого и оставаться в более безопасных местах.
Взрывы в Александрии
"Город Александрия, 22:26 15 апреля – ракетный удар по инфраструктуре аэродрома. Продолжаются аварийно-спасательные работы", - написал на своей страничке мер города Сергей Кузьменко.
Ракетный удар по Луганщине
Глава ОВА Сергей Гайдай рассказал о последствиях ночных обстрелов Луганщины. Один человек погиб, троим раненым оказана своевременная медицинская помощь, перебиты газопроводы в Северодонецке и Лисичанске. Огонь российская армия открывала по Северодонецку, Лисичанску и Кременной.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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