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РФ вновь ударила ракетами по Украине - взрывы прогремели в Киеве, Александрии, на Луганщине и под Полтавой

16 апреля 2022, 09:20

К сожалению, есть жертвы и раненые.

Взрывы прогремели в Киеве, Александрии, на Луганщине и под Полтавой / t.me/luhanskaVTSA

Россия продолжает цинично обстреливать украинские города. За прошедшую ночь от ракетных ударов пострадал ряд населенных пунктов, есть жертва и раненый.

Взрывы в Полтаве

Неспокойной эта ночь была в Полтавской общине. Вчера поздно вечером в одном из сел близ Полтавы была разрушена хозяйственная инфраструктура.

"К сожалению, один человек погиб, еще один получил ранения. Работают все соответствующие службы. Держимся! Победа будет за нами!", - сообщил мэр Полтавы Александр Мамай.

Взрывы в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица под утро подверглась обстрелам в Дарницком районе на окраине города. На месте работают спасатели и медики. Данные о пострадавших уточняются.

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Взрывы в Александрии

"Город Александрия, 22:26 15 апреля – ракетный удар по инфраструктуре аэродрома. Продолжаются аварийно-спасательные работы", - написал на своей страничке мер города Сергей Кузьменко.

Ракетный удар по Луганщине

Глава ОВА Сергей Гайдай рассказал о последствиях ночных обстрелов Луганщины. Один человек погиб, троим раненым оказана своевременная медицинская помощь, перебиты газопроводы в Северодонецке и Лисичанске. Огонь российская армия открывала по Северодонецку, Лисичанску и Кременной.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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