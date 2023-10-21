Будут массовые и более частые удары со стороны РФ: эксперт предупредил, к чему готовиться

Оккупанты накапливают ракеты для новых более сильных ударов. При этом в РФ могут использовать новое оправдание для таких атак и "свалить" вину на ATACMS.

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Ракетные удары РФ будут массовыми и более частыми, говорит Мельник/ коллаж: Главред, фото: Главред, Днепропетровская ОВА, Минобороны РФ

Нынешнее затишье и меньшее количество ракетных ударов со стороны страны-агрессора России означает, что враг накапливает ракеты и готовится к новым и еще более сильным ударам по Украине.

Захватчики готовятся наносить новые удары в критический осенне-зимний период, когда такие атаки наиболее опасны. При этом в РФ могут "прикрываться" новым оправданием для таких ударов и заявлять, что они якобы бьют по Украине в ответ на атаки украинских военных по оккупантам ракетами ATACMS. Такое мнение высказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в интервью Главреду.

Эксперт подчеркивает, что российские нарративы о том, что они якобы наносят ответные удары на атаки с украинской стороны, это просто бессмысленная попытка оправдать свои удары.

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"Здесь есть несколько моментов. Обычно Россия пытается выставить свои действия как возмездие. То есть навязать нарратив о том, что Украина якобы провоцирует Россию на более жесткие действия. Но если Россия говорит о возмездии, это не должно связываться по крайней мере с тем, что делают украинские силы обороны. Россия всё равно будет это делать, и ей не нужны никакие провокации. Эти месседжи больше для внутреннего российского общества", – отметил Мельник.

Второй момент, который подчеркнул эксперт: Россия уже продемонстрировала практически всё, на что способна – начиная от массовых обстрелов беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами и заканчивая зверствами, которые совершают оккупанты.

"Если оценивать перспективу эскалации, то она возможна, но это нельзя считать ответом на получение ATACMS. Сейчас довольно тревожная ситуация, потому что некоторое время сохраняется затишье от ракетных ударов, что, скорее всего, является признаком накопления Россией ракет и дронов, чтобы сделать последующие удары более массовыми и более частыми. Хотелось бы ошибаться, но, вероятно, это то, к чему следует готовиться. Потому что, скорее всего, Россия стремится накопить определенный запас именно в тот критический осенне-зимний период, когда атаки на критическую инфраструктуру наиболее опасны", – сказал Мельник.

Угроза ракетных ударов РФ по Украине в холодное время года

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что РФ готовится массированно бить по Украине. По его словам, российских ударов с приближением зимы станет больше, оккупанты будут бить по объектам генерации, по сети, и к этому нужно быть готовыми.

Военный эксперт Иван Ступак также отмечал, что РФ готовится массированно бить по Украине и ряд областей под прицелом. Главная цель оккупантов – вызвать социально-политическое напряжение в стране, уверен Ступак.

Напомним, ранее сообщалось, когда оккупанты планируют массированно бить по Украине. Как говорится в анализе, опубликованном на портале Defence Express, ВС РФ имеют минимальные запасы дальнобойных ракет Х-101, Х-555, Х-55, "Калибр", Р-500. В то же время, подчеркивается, что угроза массированных ударов всё еще остается, в связи с этим Украине угрожают несколько типов вооружения, которыми владеют россияне.

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