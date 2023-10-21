"Это приоритетная цель": Мельник ответил, куда ВСУ могут влупить ракетами ATACMS

Ракета ATACMS настолько мощная, что может нанести огромный ущерб Крымскому мосту, подчеркнул Мельник.

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Мельник ответил, куда ВСУ могут влупить ракетами ATACMS / Коллаж: Главред, фото: Википедия, 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого

Керченский мост является одной из приоритетных и абсолютно легитимных военных целей для поражения ракетами ATACMS . Об этом в интервью Главреду рассказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

По словам Мельника, ракета ATACMS настолько мощная, что может нанести вред не только дорожному полотну, но одной или нескольким опорам, повреждение которых фактически исключит возможность восстановления Крымского моста на очень длительный период.

Эксперт также ответил, есть ли необходимость нанести удары по Керченскому мосту в ближайшее время.

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"Эта необходимость никогда не исчезала, поэтому удары возможны, как только такая возможность появится, ведь сейчас россияне приняли различные меры для защиты этого моста от надводных, воздушных дронов и от ракет. Отсутствие ударов по мосту в известной степени обусловлено также и тем, что нужны более надежные средства и более тщательное планирование предстоящей операции. Но Керченский мост остается одной из приоритетных целей", - подчеркнул он.

Алексей Мельник Алексей Мельник - содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Подполковник запаса ВСУ, участник миротворческих операций Организации объединенных наций. В Вооруженных силах Украины работал заместителем командира авиационной базы по летной подготовке.

ВСУ получили ATACMS и применяют их на поле боя

Недавно президент Владимир Зеленский подтвердил применение ATACMS на фронте. Глава государства 17 октября заявил, что ракеты себя уже показали в действии. Он поблагодарил за помощь американский народ.

Журналисты The New York Times узнали, какое количество ракет ATACMS могла получить Украина. По данным американского издания, Киеву передали 20 единиц. ATACMS передавались тайно, чтобы оккупанты не смогли атаковать поставки.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит еще больше ATACMS . По словам главы МИД, поставки будут постоянными. Также в Киеве надеются на получение ATACMS с дальностью запуска 300 километров.

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