Оккупанты бьют ракетами, бомбами и дронами: детали мощного удара РФ по Украине

Наблюдается активизация тактической авиации РФ, применение ракетных комплексов наземного базирования.

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Наталья Гуменюк рассказала о новой тактике оккупантов / Минобороны РФ, скриншот

Глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала подробности массированного удара оккупантов РФ в ночь на субботу, 21 октября.

По ее словам, враг использовал "сложную тактику очень смешанных атак". В частности, впервые украинские военные наблюдали одновременный пуск крылатых ракет и КАБов, отметила она в эфире информационного телемарафона.

Кроме того, также наблюдается активизация тактической авиации РФ, применение ракетных комплексов наземного базирования и пуски ракет вместе с КАБами. "Это однозначно попытка врагом нанести ракетный удар максимально эффективно для себя, поскольку знают, что по КАБам работать мы не можем", - пояснила представитель Сил обороны юга Украины.

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Подробности массированного удара РФ

Она уточнила, что враг применил сложную тактику очень смешанных атак - практически одновременно направлялись с тактической авиации и управляемые авиабомбы по фронтовым территориям и крылатые ракеты типа Х-59 по последующим территориям второго эшелона подготовки, например Кривой Рог, Николаевская область и применялись ударные беспилотники.

"Фактически все было одновременно и направлено на истощение противовоздушной обороны и с максимальным достижением результата", - добавила Гуменюк.

По ее словам, судя по всему, основной акцент атак российские оккупанты перенесли, очевидно, в воздух.

Смотрите видео - Наталья Гуменюк рассказала об ударах РФ по Украине:

Наталья Гуменюк рассказала об ударах РФ / Скриншот

Ранее сообщалось о том, что РФ ударила по Кривому Рогу: пострадал промышленный объект, возник пожар. В результате ночного удара по городу никто не пострадал.

Напомним, в ночь на 18 октября российские оккупанты нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью. Одна из ракет попала в жилой дом в центре города. В результате атаки погибли пять человек, еще пятеро попали в больницу с ранениями.

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