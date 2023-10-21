РФ ударила по Кривому Рогу: пострадал промышленный объект, возник пожар

В результате ночного удара по городу никто не пострадал.

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РФ нанесла ракетно-дроновый удар по Кривому Рогу / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Ночью 21 октября российские оккупанты атаковали Кривой Рог ракетами и дронами. В результате произошли разрушения на объекте промышленной инфраструктуры. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью в Кривом Роге снова раздавались взрывы. Враг повторно ударил по городу. Туда прилетели ракеты и БПЛА. Имеются разрушения на объекте промышленной инфраструктуры. Произошел пожар, который оперативно потушили", - написал Лысак в Telegram.

По его словам, в результате ночного удара по городу никто не пострадал.

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Глава ОВА добавил, что из-за вечерней атаки на местный дачный кооператив повреждены три дома. На других территориях Днепропетровщины – без обстрелов.

Последствия удара РФ по Кривому Рогу / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Повреждены три частных дома / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

РФ ударила по частному кооперативу / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Как сообщал Главред, вечером 20 октября стало известно, что в результате ракетного удара по дачному кооперативу погиб 60-летний мужчина.

Напомним, в ночь на 18 октября российские оккупанты нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью. Одна из ракет попала в жилой дом в центре города. В результате атаки погибли пять человек, еще пятеро попали в больницу с ранениями.

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