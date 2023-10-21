РФ ударила по Кривому Рогу: пострадал промышленный объект, возник пожар

Ночью 21 октября российские оккупанты атаковали Кривой Рог ракетами и дронами. В результате произошли разрушения на объекте промышленной инфраструктуры. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Ночью в Кривом Роге снова раздавались взрывы. Враг повторно ударил по городу. Туда прилетели ракеты и БПЛА. Имеются разрушения на объекте промышленной инфраструктуры. Произошел пожар, который оперативно потушили", - написал Лысак в Telegram.
По его словам, в результате ночного удара по городу никто не пострадал.
Глава ОВА добавил, что из-за вечерней атаки на местный дачный кооператив повреждены три дома. На других территориях Днепропетровщины – без обстрелов.
Как сообщал Главред, вечером 20 октября стало известно, что в результате ракетного удара по дачному кооперативу погиб 60-летний мужчина.
Напомним, в ночь на 18 октября российские оккупанты нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью. Одна из ракет попала в жилой дом в центре города. В результате атаки погибли пять человек, еще пятеро попали в больницу с ранениями.
Другие новости:
- "С-300 долетает за 42 секунды": в ОВА рассказали детали жестокой атаки РФ по Запорожью
- Женщина погибла в детской, отец рыдает от горя: все подробности удара по Обуховке
- Недавно поженились, ему было 23, ей – 20: ракета РФ убила в Запорожье молодых супругов