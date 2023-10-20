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Оккупанты ударили ракетой по Кривому Рогу: есть погибший и потерпевшая

Алёна Воронина
20 октября 2023, 22:10 обновлено 20 октября, 22:10
В результате ракетной атаки захватчиков по дачному кооперативу погиб 60-летний мужчина. Его жена в тяжелом состоянии.
Дым, ракета
Оккупанты ударили ракетой по Кривому Рогу/ коллаж: Главред, фото: pixabay, Минобороны РФ

Российские оккупанты вечером в пятницу, 20 октября, нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Вражеская ракета попала по дачному кооперативу.

В результате погиб 60-летний мужчина. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

57-летняя жена погибшего попала в больницу в тяжелом состоянии.

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"Очередной теракт российской армии против мирных людей. Враг попал ракетой по дачному кооперативу в Кривом Роге. Погиб 60-летний мужчина. Искренние соболезнования родным. Женщина 57 лет получила осколочные ранения. Она в больнице в тяжелом состоянии", – рассказал председатель ОВА.

Он добавил, что в результате вражеской атаки вспыхнул пожар, но спасатели его уже потушили. Все последствия уточняются.

О гибели одного местного жителя и ранении его жены также сообщил руководитель военной администрации города Александр Вилкул.

"Во время последней воздушной тревоги оккупанты в пригороде на даче ракетой убили мужчину 1963 г. р., его жена 1967 г. р. в больнице в тяжелом состоянии", – написал Вилкул.

Ракетные удары РФ по Украине

В ночь на среду, 18 октября, страна-агрессор РФ выпустила 6 ракет по Запорожью. Воздушная атака произошла с 01:33 до 01:48. Один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города. Пять человек погибли, еще пятеро ранены.

Стало известно, что в Запорожье ракета убила 23-летних супругов. Отец погибшего пытался спасти сына, но не удалось. Мама парня в больнице. Известно, что парень и погибшая девушка только недавно поженились, ему было 23, ей – 20 .

Напомним, вечером 18 октября и в ночь на 19 октября ударили по Николаеву и Павлограду. В результате ракетной атаки по Павлограду есть разрушение на инфраструктурном объекте, люди не пострадали.

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война в Украине Днепропетровская область вторжение России ракетный удар Кривой Рог
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