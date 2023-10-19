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Недавно поженились, ему было 23, ей – 20: ракета РФ убила в Запорожье молодых супругов

Алёна Воронина
19 октября 2023, 16:10 обновлено 19 октября, 16:19
Пара ценила каждую минуту и наслаждалась жизнью. Предложение своей возлюбленной Даниил сделал в бомбоубежище, понимая, что война их может разлучить.
Погибшие в Запорожье Даниил и Диана
Ракета РФ убила в Запорожье молодых супругов/ коллаж: Главред, фото: Instagram Дианы Гайдуковой

В результате ракетного удара российских оккупантов по Запорожью в ночь на 18 октября погибли молодые супруги – 23-летний Даниил Коваленко и его 20-летняя жена Диана. Одна из российских ракет С-300 попала в пятиэтажный дом в центре города. Были разрушены две квартиры на 4 и 5 этажах.

В результате атаки погибли пять человек, еще пятеро попали в больницу с ранениями. После попадания ракеты Даниила нашли сразу, а его жену спасатели обнаружили под завалами позже, сообщает "Обозреватель".

В издании со ссылкой на троюродную сестру погибшей Дианы отмечают, что Даниил Коваленко и Диана Гайдукова поженились прошлой осенью. Парень сделал предложение девушке в бомбоубежище.

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"Они знали, что война в любой момент может их разлучить. Они знали, что нужно ценить каждую минуту", – написала родственница Дианы.

Молодые супруги жили в квартире родителей Даниила на 4-м этаже. Ракета попала туда ночью, когда семья спала. Отец Даниила был ранен и получил контузию, но смог сам вытащить сына и пытался реанимировать его. Однако спасти парня уже не удалось. Диану долго искали спасатели. Мама Даниила получила ранения, она находится в больнице.

Погибшие Даниил и Диана
Погибшие Даниил и Диана/ Instagram Дианы Гайдуковой
Погибшие Даниил и Диана
Погибшие Даниил и Диана/ Instagram Дианы Гайдуковой

Девушка была баристой, ее муж музыкантом

Знакомые супругов рассказали, что Диана работала в кофейне баристой – готовила кофе. Она была очень веселой и жизнерадостной. В последнее время девушка работала в кондитерской "Пюре" и очень любила свою работу.

Даниил был музыкантом, играл на гитаре. С Дианой он познакомился прошлым летом.

Погибшие Даниил и Диана
Погибшие Даниил и Диана/ Instagram Дианы Гайдуковой
Погибшие Даниил и Диана
Погибшая Диана/ Instagram Дианы Гайдуковой

Ракетный удар РФ по Запорожью

В ночь на среду, 18 октября, страна-агрессор РФ выпустила 6 ракет по Запорожью. Воздушная атака произошла с 01:33 до 01:48. Один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города. Пять человек погибли, еще пятеро ранены.

Стало известно, что в Запорожье ракета убила 23-летних мужа и жену. Погибшие лишь недавно поженились и жили у родителей парня. Отец погибшего пытался сам спасти сына, но не удалось. Мама парня в больнице.

Также дочь одной из пострадавших рассказала о ракетном ударе по Запорожью. Она отметила, что ее мама выскочила в коридор с мобильным телефоном, и поэтому смогла сообщить дочери, что она жива. Но дверь заклинило, и она не могла самостоятельно выбраться.

  • Последствия ракетного удара РФ по многоэтажке в Запорожье 18 октября
    Последствия ракетного удара РФ по многоэтажке в Запорожье 18 октября ГСЧС Украины в Запорожской области
  • Последствия ракетного удара РФ по многоэтажке в Запорожье 18 октября
    Последствия ракетного удара РФ по многоэтажке в Запорожье 18 октября ГСЧС Украины в Запорожской области
  • Последствия ракетного удара РФ по многоэтажке в Запорожье 18 октября
    Последствия ракетного удара РФ по многоэтажке в Запорожье 18 октября ГСЧС Украины в Запорожской области
  • Последствия ракетного удара РФ по многоэтажке в Запорожье 18 октября
    Последствия ракетного удара РФ по многоэтажке в Запорожье 18 октября ГСЧС Украины в Запорожской области
  • Последствия ракетного удара РФ по многоэтажке в Запорожье 18 октября
    Последствия ракетного удара РФ по многоэтажке в Запорожье 18 октября ГСЧС Украины в Запорожской области
  • Последствия ракетного удара РФ по многоэтажке в Запорожье 18 октября
    Последствия ракетного удара РФ по многоэтажке в Запорожье 18 октября ГСЧС Украины в Запорожской области
  • Последствия ракетного удара РФ по многоэтажке в Запорожье 18 октября
    Последствия ракетного удара РФ по многоэтажке в Запорожье 18 октября ГСЧС Украины в Запорожской области

В Запорожской ОВА рассказали детали жестокой атаки РФ по Запорожью. Глава ОВА Юрий Малашко сообщил, что по Запорожью, предварительно, российские военные ударили ракетой С-300. Он отметил, что в случае баллистики С-300 – она долетает с места запуска до Запорожья за время от 32 до 42 секунд.

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война в Украине новости Запорожья ракета ракетный удар
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