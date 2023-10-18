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"Маму доставали спасатели": дочь пострадавшей – о ракетном ударе по Запорожью

Алёна Воронина
18 октября 2023, 13:40 обновлено 18 октября, 13:46
Женщина выскочила в коридор с мобильным телефоном, и поэтому смогла сообщить дочери, что она жива. Но дверь заклинило, и она не могла самостоятельно выбраться.
Ракетный удар по Запорожью
Дочь пострадавшей в Запорожье рассказала, как спаслась ее мама/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины в Запорожской области, скрин

В Запорожье во время ракетного удара в ночь на 18 октября одна из пострадавших выжила благодаря тому, что успела выскочить в коридор. Она успела схватить телефон, и после удара позвонила дочке и сообщила, что она жива.

Но выбраться самостоятельно женщина не могла, потому что от удара в квартире заблокировало дверь. Об этом рассказала дочь жительницы поврежденного дома Ольга журналистам "Суспільне.Запоріжжя".

Она рассказала, что спасатели и полиция помогали спасти ее маму из заблокированной квартиры.

видео дня

"Слава Богу, мама была на связи. С мобильным телефоном она вышла в коридор. Я, как только смогла, как только написали каналы, что не видят и не слышат очередных пусков, сразу прибыла сюда. И конечно сначала искала полицию, чтобы помогли маме выйти, потому что дверь заблокировало. А потом уже с помощью спасателей нас запустили в квартиру, чтобы хотя бы можно было какие-то вещи на первое время взять", – сказала Ольга.

Ракетный удар по Запорожью
Дочь пострадавшей в Запорожье рассказала, как спаслась ее мама/ скрин

Смотрите видео с комментарием дочери жительницы поврежденного дома:

Ракетный удар РФ по Запорожью

В ночь на среду, 18 октября, страна-агрессор РФ выпустила 6 ракет по Запорожью. Воздушная атака произошла с 01:33 до 01:48. Один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города. По данным на это время, два человека погибли, трое ранены. Еще 3 человека считаются пропавшими без вести.

Стало известно, что в Запорожье ракета убила 23-летних мужа и жену. Погибшие лишь недавно поженились и жили у родителей парня. Отец погибшего пытался сам спасти сына, но не удалось. Мама парня в больнице.

  • Последствия ракетного удара РФ по многоэтажке в Запорожье 18 октября
    Последствия ракетного удара РФ по многоэтажке в Запорожье 18 октября ГСЧС Украины в Запорожской области
  • Последствия ракетного удара РФ по многоэтажке в Запорожье 18 октября
    Последствия ракетного удара РФ по многоэтажке в Запорожье 18 октября ГСЧС Украины в Запорожской области
  • Последствия ракетного удара РФ по многоэтажке в Запорожье 18 октября
    Последствия ракетного удара РФ по многоэтажке в Запорожье 18 октября ГСЧС Украины в Запорожской области
  • Последствия ракетного удара РФ по многоэтажке в Запорожье 18 октября
    Последствия ракетного удара РФ по многоэтажке в Запорожье 18 октября ГСЧС Украины в Запорожской области
  • Последствия ракетного удара РФ по многоэтажке в Запорожье 18 октября
    Последствия ракетного удара РФ по многоэтажке в Запорожье 18 октября ГСЧС Украины в Запорожской области
  • Последствия ракетного удара РФ по многоэтажке в Запорожье 18 октября
    Последствия ракетного удара РФ по многоэтажке в Запорожье 18 октября ГСЧС Украины в Запорожской области
  • Последствия ракетного удара РФ по многоэтажке в Запорожье 18 октября
    Последствия ракетного удара РФ по многоэтажке в Запорожье 18 октября ГСЧС Украины в Запорожской области

Жители дома в Запорожье рассказали о ракетном ударе РФ. Жительница поврежденного дома Владислава рассказала, что они с семьей бежали в укрытие в пижамах. Еще один житель дома рассказал, что проснулся от удара и от крика жены – ее ноги были в стекле, потом он увидел, что и сам также был ранен.

В Запорожской ОВА рассказали детали жестокой атаки РФ по Запорожью. Глава ОВА Юрий Малашко сообщил, что по Запорожью, предварительно, российские военные ударили ракетой С-300. Он отметил, что в случае баллистики С-300 – она долетает с места запуска до Запорожья за время от 32 до 42 секунд.

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война в Украине новости Запорожья вторжение России ракетный удар
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