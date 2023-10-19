"Все понимают, что это ужас для РФ": аналитик сказал, почему россияне не сбросят Путина

Все, кто имеют возможности для устранения диктатора РФ, будут держать его в должности как можно дольше по одной очевидной причине.

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Политический аналитик сказал, почему россияне не сбросят Путина/ коллаж: Главред, фото: скрин, Минобороны РФ

В стране-агрессоре России не будут спешить отстранять российского диктатора Владимира Путина с поста президента. Все, кто имеет возможности его отстранить, ожидают решения ситуации с войной в Украине, чтобы списать всё на Путина.

Такое мнение высказал политический аналитик Александр Кочетков в интервью Главреду. Он отмечает, что в РФ всё может быть, но пока россияне не будут спешить отстранять главу Кремля.

"В России может быть всё, но сейчас сил, возможностей, мощностей и способности, и особенно – желания его менять нет. Пока что ситуация с войной в Украине окончательно не решена, и даже те, кто имеют определенные возможности для отстранения Путина от его должности или влияния, ждут, пока ситуация с Украиной станет более или менее решенной, чтобы списать всё на Путина", –отмечает Кочетков.

По его словам, все понимают, что нынешняя ситуация очень вредит для России, поэтому они ожидают момента, чтобы списать всё на Путина. Они будут держать его в должности до того времени, пока можно будет списать на него побольше.

"Все же понимают, что это ужас и беда для России в первую очередь, и все это хотят списать на него. То есть Путина будут держать до того, как на него можно будет списать по максимуму. Или он просто умрет – это может произойти в любую минуту. Потому что возраст и напряжение влияет, и это может произойти внезапно. А вот условно демократическим путем его никто убирать не будет. Он как символ и портрет на стене всех устраивает", – сказал политический аналитик.

Смотрите видео интервью Александра Кочеткова Главреду:

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Ранее аналитики американского Института изучения войны отмечали, что Путин провалил поездку в Китай. В ISW пришли к выводу, что визит Путина в Китай вряд ли можно назвать успешным. Поездка не повлияла на готовность Пекина оказать военную поддержку Москве. Впрочем, КНР продолжает поставлять РФ гражданские дроны, которые захватчики могут использовать на поле боя против Украины.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк высказался о заявлениях Путина и отметил, что РФ добивается капитуляции, переговоры ей не нужны. Так называемые инициативы директора Кремля Владимира Путина о "переговорах " являются манипуляцией. России нужен не реальный диалог, а "капитуляция" Украины. Для достижения мира Москва должна проиграть войну, подчеркнул Подоляк.

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