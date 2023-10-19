Путин провалил поездку в Китай: в ISW объяснили, почему визит стал неудачей

Агрессор Россия получает от Китая гражданские дроны, которые оккупанты могут использовать на поле боя против Украины, пишут американские аналитики.

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Визит Путина в Китай не привел к усилению поддержки Москвы со стороны Пекина - ISW / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Визит руководителя страны-оккупанта России Владимира Путина в Китай вряд ли можно назвать успешным. Поездка не повлияла на готовность Пекина оказать военную поддержку Москве. Однако КНР продолжает поставлять РФ гражданские дроны, которые захватчики могут использовать на поле боя против Украины. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что Путин намеревался укрепить отношения с Китаем, однако в Пекине он не сделал фактически ни одного заявления в рамках подобных планов.

Как полагают аналитики, директор Кремля и сам вряд ли доволен своей поездкой, поскольку очевидных результатов, в виде возможной военной поддержки и усиления сотрудничества, Путин так и не добился.

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"Визит Путина в Китай и встреча с Си Цзиньпином, похоже, не привели к каким-либо существенным изменениям в нежелании Китая установить желаемый для Кремля уровень двусторонних отношений или к каким-либо прорывам в степени китайской военной поддержки России", - указано в отчете.

Китай передает России дроны

При этом аналитики также обратили внимание на заявление министра финансов РФ Антона Силуанова, который 18 октября сказал, что практически все импортные беспилотники закуплены Россией в Китае.

"Ранее ISW наблюдала сообщения о том, что Китай часто экспортирует в Россию оборудование двойного назначения, в том числе гражданские дроны, которые российские войска могут использовать на поле боя в Украине", – подчеркивается в сообщении.

Заявления Путина в Пекине

Директор Кремля Владимир Путин в период с 17 по 18 октября находился с визитом в Китае, где он принял участие в форуме Один пояс – один путь. Также Путин провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.

По итогам форума Путин сделал формальные заявления о сотрудничестве России и Китая.

При этом Путин отвечал на вопросы своих пропагандистов об Украине.

В частности, в России испугались ракет ATACMS, технические характеристики которых позволяют наносить удары вглубь российской территории. Путин считает, что оккупанты "смогут отражать такие атаки".

"Мы, конечно, сможем отражать эти атаки…Самое главное – использование ракет ATACMS кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения", - неуверенно отметил глава Кремля.

Кроме того, он придумал якобы сигналы от Киева Москве по поводу "переговоров" и намекнул на готовность агрессора разговаривать.

"Если украинская сторона реально хочет переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое что сделать — отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры… Это трансформация в правильном направлении, за это хвалю, но этого недостаточно", - выдумал Путин.

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