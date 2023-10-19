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Повторение Харьковского наступления: офицер ВСУ анонсировал освобождение города

Юрий Берендий
19 октября 2023, 12:39 обновлено 19 октября, 12:39
Офицер ВСУ прокомментировал слова Владимира Зеленского о захвате Бахмута до конца года. По его словам может повториться Харьковский сценарий.
ВСУ, танки, штурм
Офицер ВСУ анонсировал освобождение важного города / Коллаж Главред, фото: пресс-служба Генштаба ВСУ

Офицер подразделения ВСУ "Легион Свободы" сообщил, о вероятности повторения под Бахмутом Харьковского сценария. Таким образом, старший лейтенант Леонид поляков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского об освобождении Бахмута до конца года. Об этом офицер ВСУ заявил в эфире "Эспрессо".

"Не исключаю, что в Бахмуте возможен Харьковский сценарий. Вспомните Харьковскую операцию, когда было анонсировано контрнаступление на Херсонщину и туда оккупанты стянули значительное количество войск с Донбасса, в Харьковскую область в том числе. Тогда фронты были пустыми и наши войска освободили значительную часть Харьковской области. Нечто подобное мы здесь тоже наблюдаем, - отметил Поляков.

Он подчеркнул, что сейчас в Авдеевке россияне создали "ударный кулак".

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"В Авдеевке они насобирали ударный кулак за счет примерно половины своих подразделений. То есть они отсюда забрали своих десантников и часть войск перебросили с Харьковского направления в Бахмут. Поэтому я не исключаю что это возможно, планы у Генштаба и ГУР есть, но прогнозы делать трудно", - добавил Поляков.

Наступление в районе Бахмута

Напомним, как ранее сообщал Главред, для российских сил ситуация в районе Бахмута набирает очень неблагоприятный характер. Противник тратит все доступные ресурсы на этом направлении, но он не способен остановить продвижение Сил обороны Украины.

В то же время, российские оккупанты пытаются удержать в своих руках Бахмут в Донецкой области и отодвинуть от города Вооруженные Силы Украины. Украинские защитники медленно продвигаются вперед на юге города.

Также, бойцы подразделений Вооруженных сил Украины продолжают наступательные действия на южном направлении в районе Бахмута Донецкой области, сообщил начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ капитан Илья Евлаш. При этом российские захватчики начинают отходить к автотрассе Бахмут-Горловка, где собираются закрепляться.

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война в Украине ВСУ Бахмут
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