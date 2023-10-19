Мощный взрыв в Севастополе – поражение объекта ЧФ РФ: в Сети узнали детали

Одна из ракет попала на территорию воинской части оккупантов агрессора России в районе поселка Сахарная Головка под Севастополем, пишут журналисты.

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Ракета прилетела по складу Черноморского флота РФ под оккупированным Севастополем - Сеть / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети

В районе поселка Сахарная Головка под оккупированным Севастополем 18 октября ракетным ударом был поражен один из объектов Черноморского флота агрессора России. Ракета прилетела на территорию воинской части, где находился военный склад.

Как сообщает российский оппозиционный Telegram-канал ASTRA со ссылкой на свои источники, в результате прилета ракеты повреждена территория воинской части российских оккупантов в районе поселка Сахарная Головка под Севастополем.

"Ракета попала по территории складов вооружения ЧФ РФ в результате вечерней ракетной атаки на Крым. По данным источников, 18 октября одна из ракет попала на территорию в/ч 63876 в районе посёлка Сахарная Головка под Севастополем — там находится склад вооружения Черноморского флота России. Территория войсковой части повреждена, один военнослужащий ранен", - рассказали журналисты. видео дня

Также в сообщении подчеркивается, что в ходе ракетной атаки из здания "МВД Севастополя" было эвакуировано более 350 так называемых полицейских.

Ситуация в Крыму

В ночь на 18 октября в Крыму прогремели взрывы. Жители захваченного РФ полуострова рассказали о громком взрыве в Евпатории, вблизи Заозерного и в районе населенного пункта Ромашкино. В мониторинговой группе Крымский ветер написали, что как раз в Ромашкино расположена российская ПВО.

Вечером того же дня, 18 октября, в Севастополе был мощный взрыв. Прогремело в районе Сахарной Головки. Появлялась информация о повреждении инфраструктуры. Гауляйтер Развозжаев говорил, что Черноморский флот якобы отражает атаки с воздуха.

Войска РФ готовятся к "обороне" в Джанкое и по всему Крыму, сообщили украинские партизаны Атеш. По их данным, российские захватчики роют траншеи и окопы неподалеку Джанкой и укрепляются на полуострове.

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