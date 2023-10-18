Вырыли окопы: войска РФ готовятся к "обороне" в Джанкое и по всему Крыму – Атеш

Партизаны намерены помогать освобождению Крымского полуострова от российских оккупантов и ждут Силы обороны Украины, отметили в движении Атеш.

https://glavred.info/ukraine/vyryli-okopy-i-transhei-rf-gotovitsya-k-oborone-v-dzhankoe-i-po-vsemu-krymu-atesh-10509436.html Ссылка скопирована

Партизаны зафиксировали подготовку оккупантов к "обороне" в захваченном Крыму / Коллаж: Главред, фото: Атеш

Оккупанты агрессора России вблизи Джанкоя в захваченном Крыму роют окопы и траншеи. Они активно готовятся к "обороне" по всему полуострову. Партизаны ждут украинские войска и будут помогать освобождать полуостров. Об этом заявили в партизанском движении Атеш.

Как сообщили партизаны Атеш, российские захватчики выстраивают "оборону" возле оккупированного Джанкоя и по всему Крыму.

"Наш агент сообщает о подготовке ра**истами окопов и траншей вблизи Джанкоя. В последнее время противник начал активно подготавливать и усиливать уже существующие оборонительные позиции по всему Крыму", - отметили партизаны. видео дня

Также они добавили, что готовятся встречать украинских военных.

"АТЕШ"активно готовится способствовать деоккупации Крыма и ждет Силы обороны Украины", - подчеркивается в сообщении.

Войска РФ строят "оборону" в Джанкое

Оккупанты РФ строят "оборонительные редуты" в захваченном Крыму / Атеш

Оккупанты РФ строят "оборонительные редуты" в захваченном Крыму / Атеш

Оккупанты РФ строят "оборонительные редуты" в захваченном Крыму / Атеш

Удар ВСУ по Джанкою

В Крыму 7 октября прогремел сильный взрыв. Сообщалось, что был нанесен удар по военному объекту российских оккупантов в захваченном Джанкое.

В Минобороны вражеской РФ заявили об атаке ВСУ. У захватчиков сказали, что удар был нанесен якобы модернизованной зенитной ракетой С-200. В Министерстве обороны Украины такую риторику не комментировали.

Позже в Сети узнали об ударе по базе войск России в Крыму. Сообщалось, что попадание пришлось на секретный военный объект ГРУ в Джанкое. Ликвидирован 21 спецназовец, еще 16 получили ранения.

ВСУ ударили по войскам РФ в захваченном Джанкое, подтвердили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, оккупанты понесли потери.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.