Вырыли окопы: войска РФ готовятся к "обороне" в Джанкое и по всему Крыму – Атеш

Оккупанты агрессора России вблизи Джанкоя в захваченном Крыму роют окопы и траншеи. Они активно готовятся к "обороне" по всему полуострову. Партизаны ждут украинские войска и будут помогать освобождать полуостров. Об этом заявили в партизанском движении Атеш.
Как сообщили партизаны Атеш, российские захватчики выстраивают "оборону" возле оккупированного Джанкоя и по всему Крыму.
"Наш агент сообщает о подготовке ра**истами окопов и траншей вблизи Джанкоя. В последнее время противник начал активно подготавливать и усиливать уже существующие оборонительные позиции по всему Крыму", - отметили партизаны.видео дня
Также они добавили, что готовятся встречать украинских военных.
"АТЕШ"активно готовится способствовать деоккупации Крыма и ждет Силы обороны Украины", - подчеркивается в сообщении.
Войска РФ строят "оборону" в Джанкое
Удар ВСУ по Джанкою
В Крыму 7 октября прогремел сильный взрыв. Сообщалось, что был нанесен удар по военному объекту российских оккупантов в захваченном Джанкое.
В Минобороны вражеской РФ заявили об атаке ВСУ. У захватчиков сказали, что удар был нанесен якобы модернизованной зенитной ракетой С-200. В Министерстве обороны Украины такую риторику не комментировали.
Позже в Сети узнали об ударе по базе войск России в Крыму. Сообщалось, что попадание пришлось на секретный военный объект ГРУ в Джанкое. Ликвидирован 21 спецназовец, еще 16 получили ранения.
ВСУ ударили по войскам РФ в захваченном Джанкое, подтвердили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, оккупанты понесли потери.
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