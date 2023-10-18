"Аж со стула скинуло": в Севастополе жесткий "прилет", в небо поднялся столб дыма

В оккупированном Крыму вечером в среду, 18 октября, прогремел мощный взрыв. После него в небо поднялся густой столб дыма. Видео "прилета" уже разлетелось в Сети.
Сообщается, что взрыв было слышно в Севастополе. Тогда в городе была объявлена воздушная тревога. По предварительным данным, "прилет" был в районе поселка Сахарная Головка.
В сети уже разлетелись фото и видео с места "прилета".
Смотрите видео с места взрыва в Севастополе:
Паника в Севастополе
В Соцсетях уже разводят панику. Многие пишут о том, что слышали очень сильный взрыв в разных районах Севастополя:
- "Шевченко - аж со стула скинуло"
- "Я думала, окно выйдет из чата"
- "Летчики, даже окна затряслись"
Как оправдываются оккупанты
"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале начал оправдываться и утверждать, что повода для паники якобы нет. Он придумал сказку о том, что в районе Сухарной балки российский флот "отражает атаку воздушных целей".
"Все службы приведены в состояние боевой готовности. В районе Сахарной Головки - дым, спасатели уже выехали на место. Информация о повреждениях инфраструктуры - уточняется", - написал Развожаев.
Ситуация в Крыму
Недавно партизаны "спалили" огромную стоянку россиян в Крыму. Этот масштабный тайник нашли в Евпатории. Там заметили артиллерийские установки 2С5 "Гиацинт-С", САУ 2С1 "Гвоздика", Краз-260 из БМК-460.
Позже стало известно о том, что российские оккупанты выводят часть своих кораблей из Черного моря в Новороссийск. Из-за этого возможности оккупантов падают. Оккупанты уже несколько месяцев занимаются перемещением кораблей, подводных лодок и штабной инфраструктуры Черноморского флота РФ.
18 октября ночью в Крыму прогремели взрывы вблизи Заозерного и в районе села Ромашкино. Взрыв прогремел примерно в месте, где дислоцируется российская ПВО.
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