"Аж со стула скинуло": в Севастополе жесткий "прилет", в небо поднялся столб дыма

По предварительным данным, взрыв прогремел в районе поселка Сахарная Головка.

https://glavred.info/ukraine/azh-so-stula-skinulo-v-sevastopole-zhestkiy-prilet-v-nebo-podnyalsya-stolb-dyma-10509397.html Ссылка скопирована

В Севастополе прогремел мощный взрыв / Коллаж: Главред, фото: Telegram

В оккупированном Крыму вечером в среду, 18 октября, прогремел мощный взрыв. После него в небо поднялся густой столб дыма. Видео "прилета" уже разлетелось в Сети.

Сообщается, что взрыв было слышно в Севастополе. Тогда в городе была объявлена воздушная тревога. По предварительным данным, "прилет" был в районе поселка Сахарная Головка.

В сети уже разлетелись фото и видео с места "прилета".

видео дня

Смотрите видео с места взрыва в Севастополе:

В Севастополе прогремел мощный взрыв / фото: скриншот

Паника в Севастополе

В Соцсетях уже разводят панику. Многие пишут о том, что слышали очень сильный взрыв в разных районах Севастополя:

"Шевченко - аж со стула скинуло"

"Я думала, окно выйдет из чата"

"Летчики, даже окна затряслись"

В Севастополе прогремел мощный взрыв / фото: скриншот

Как оправдываются оккупанты

"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале начал оправдываться и утверждать, что повода для паники якобы нет. Он придумал сказку о том, что в районе Сухарной балки российский флот "отражает атаку воздушных целей".

"Все службы приведены в состояние боевой готовности. В районе Сахарной Головки - дым, спасатели уже выехали на место. Информация о повреждениях инфраструктуры - уточняется", - написал Развожаев.

В Севастополе прогремел мощный взрыв / фото: скриншот

Ситуация в Крыму

Недавно партизаны "спалили" огромную стоянку россиян в Крыму. Этот масштабный тайник нашли в Евпатории. Там заметили артиллерийские установки 2С5 "Гиацинт-С", САУ 2С1 "Гвоздика", Краз-260 из БМК-460.

Позже стало известно о том, что российские оккупанты выводят часть своих кораблей из Черного моря в Новороссийск. Из-за этого возможности оккупантов падают. Оккупанты уже несколько месяцев занимаются перемещением кораблей, подводных лодок и штабной инфраструктуры Черноморского флота РФ.

18 октября ночью в Крыму прогремели взрывы вблизи Заозерного и в районе села Ромашкино. Взрыв прогремел примерно в месте, где дислоцируется российская ПВО.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.