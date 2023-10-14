Куча техники в одном месте: партизаны "спалили" огромную стоянку россиян в Крыму

Украинские партизаны заметили артиллерийские установки "Гиацинт-С", САУ "Гвоздика" и другое.

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РФ стянула в одно место кучу военной техники / Коллаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Российские оккупанты стягивают кучу техники в одно место. Украинские партизаны из "Атеш" нашли огромную стоянку военной техники в незаконно оккупированном Крыму. Этот масштабный тайник нашли в Евпатории. Об этом движение "Атеш" сообщил в Telegram.

Там заметили артиллерийские установки 2С5 "Гиацинт-С", САУ 2С1 "Гвоздика", Краз-260 из БМК-460.

Агенты не исключают, что российские оккупанты вскоре разбросают эту технику по другим местам, чтобы избежать точного попадания ВСУ по пунктам дислокации врага.

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Партизанам удалось даже установить точное место этой стоянки.

РФ стянула в одно место кучу военной техники / фото: t.me/atesh_ua

Ситуация в Крыму

Недавно в ГУР назвали "жирные" цели для БПЛА и ракет в Крыму. Украина продолжит бить по логистике и мощностям врага в Крыму в рамках плана по разрыву "сухопутного" коридора РФ до этой зимы.

Эксперт Агиль Рустамзаде раскрыл, когда ВСУ выйдут к Азовскому побережью и Крым. Силам обороны Украины в целом нужно сосредоточиться на наращивании своих возможностей, направленных на истощение России, сказал он. Эксперт также убежден, что войну в Украине не стоит рассматривать как обычный конфликт.

Рустамзаде считает, что Украина не сможет выйти к Крыму до весны. Перспективы выхода ВСУ к Азовскому морю или Крыму сейчас туманны. Для движения вперед Украина вместе с западными партнерами должна усилить свою армию, говорит он.

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