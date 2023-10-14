Куча техники в одном месте: партизаны "спалили" огромную стоянку россиян в Крыму

Российские оккупанты стягивают кучу техники в одно место. Украинские партизаны из "Атеш" нашли огромную стоянку военной техники в незаконно оккупированном Крыму. Этот масштабный тайник нашли в Евпатории. Об этом движение "Атеш" сообщил в Telegram.
Там заметили артиллерийские установки 2С5 "Гиацинт-С", САУ 2С1 "Гвоздика", Краз-260 из БМК-460.
Агенты не исключают, что российские оккупанты вскоре разбросают эту технику по другим местам, чтобы избежать точного попадания ВСУ по пунктам дислокации врага.
Партизанам удалось даже установить точное место этой стоянки.
Ситуация в Крыму
Недавно в ГУР назвали "жирные" цели для БПЛА и ракет в Крыму. Украина продолжит бить по логистике и мощностям врага в Крыму в рамках плана по разрыву "сухопутного" коридора РФ до этой зимы.
Эксперт Агиль Рустамзаде раскрыл, когда ВСУ выйдут к Азовскому побережью и Крым. Силам обороны Украины в целом нужно сосредоточиться на наращивании своих возможностей, направленных на истощение России, сказал он. Эксперт также убежден, что войну в Украине не стоит рассматривать как обычный конфликт.
Рустамзаде считает, что Украина не сможет выйти к Крыму до весны. Перспективы выхода ВСУ к Азовскому морю или Крыму сейчас туманны. Для движения вперед Украина вместе с западными партнерами должна усилить свою армию, говорит он.
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