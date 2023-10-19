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Оккупанты ударили по Николаеву и Павлограду: есть попадание в инфраструктурный объект

Алёна Воронина
19 октября 2023, 08:45 обновлено 19 октября, 08:50
В результате ракетной атаки по Павлограду есть разрушения на инфраструктурном объекте, люди не пострадали.
Ракетный удар, ракета, дым
Оккупанты ударили по Николаеву и Павлограду/ коллаж: Главред, фото: "Суспільне", Минобороны РФ

Российские захватчики вечером 18 октября и в ночь на 19 октября наносили ракетные удары по Украине. Оккупанты поздно вечером в среду, 18 октября, ударили по Павлограду в Днепропетровской области. В результате ракетной атаки есть разрушения на инфраструктурном объекте, люди не пострадали.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram. Также он рассказал, что российские оккупанты продолжили бить по области и ночью. Враги били по Никопольщине. Они дважды попали по Марганецкой общине и еще раз – по Мировской.

"Всего на территорию района прилетело почти три десятка артиллерийских снарядов. Какой вред они причинили – выясняют спасатели. Продолжается обследование пораженной местности. Обошлось без погибших и пострадавших. Под утро военные из ЧВК "Восток" сбили над Криворожским районом ракету", – рассказал Лысенко.

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Оккупанты били по Николаеву

В ночь на четверг, 19 октября, оккупанты также атаковали Николаев. В результате атаки были повреждены несколько многоэтажек – у них повылетали окна, сообщил мэр города Александр Сенкевич

"Николаев – последствия ночных обстрелов. Имеем выбитые окна по меньшей мере в трех многоквартирных домах. Бригада коммунальщиков уже получила стройматериалы. Выезжают на место. Повреждений в частном секторе пока не зафиксировано. К счастью, жители не пострадали. Работники администрации района еще осматривают территорию. В случае уточнения информации – напишу", – сообщил Сенкевич в Telegram.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что кроме выбитых окон в многоэтажках, в результате атаки возник пожар на складе, который не использовался.

"Ночью, 19 октября, в 00:55 город Николаев получил ракетный удар, в результате чего возник пожар складского здания, которое не эксплуатировалось, на территории одного из предприятий, взрывной волной повреждены многоквартирные дома. Без пострадавших", – рассказал Ким.

Ракетный удар РФ по Запорожью

В ночь на среду, 18 октября, страна-агрессор РФ выпустила 6 ракет по Запорожью. Воздушная атака произошла с 01:33 до 01:48. Один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города. Пятеро человек погибли, еще пятеро ранены.

Стало известно, что в Запорожье ракета убила 23-летних мужа и жену. Погибшие лишь недавно поженились и жили у родителей парня. Отец погибшего пытался сам спасти сына, но не удалось. Мама парня в больнице.

Также дочь одной из пострадавших рассказала о ракетном ударе по Запорожью. Она отметила, что ее мама выскочила в коридор с мобильным телефоном, и поэтому смогла сообщить дочери, что она жива. Но дверь заклинило, и она не могла самостоятельно выбраться.

В Запорожской ОВА рассказали детали жестокой атаки РФ по Запорожью. Глава ОВА Юрий Малашко сообщил, что по Запорожью, предварительно, российские военные ударили ракетой С-300. Он отметил, что в случае баллистики С-300 – она долетает с места запуска до Запорожья за время от 32 до 42 секунд.

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