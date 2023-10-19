Украинцев обяжут декларировать покупку долларов: кому и что придумали в Раде

Комитет Рады по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал принять законопроект №9457. Документ предполагает, что чиновники и те, кто выполняют функции государства, местного самоуправления (так называемые PEP ‒ политически значимые личности) будут обязаны декларировать покупку иностранной валюты. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на сайте украинского парламента.
Документ, который разработали при участии НАБУ и который внес в парламент Кабмин, предполагает, что декларировать придется покупку, продажу или обмен любой валюты.
Вместе с тем уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии не подается по результатам осуществления операций по купле, продаже либо обмену иностранной валюты. То есть, если в результате обмена валют человек сумеет заработать на разнице в курсах, то декларировать это не нужно.
В пояснительной записке к документу авторы говорят ‒ заработок на обмене валют могут использовать для того, чтобы легализовать на самом деле незаконные операции.
"Согласно положениям проекта Закона, указанные риски предлагается устранить путем исключения из примечания к статье 46 Закона положения об отсутствии обязанности отражения в декларации сделок по обмену валюты", – говорится в тексте.
Напомним, ранее банкир Тарас Лесовой рассказывал, что в сентябре – начале октября вполне возможно существенное событие на рынке – возврат к единому курсу валют. Это может существенно повлиять на курс валют.
Также раньше в Минфине дали прогноз на 2024 год. Так, курс валют в 2024 году может резко вырасти. По словам министра финансов Сергея Марченко, в правительстве предусматривают на следующий год курс 41,4 грн за доллар.
Эксперт Алексей Кущ рассказал, что будет с курсом валют после войны - ждать ли резкого падения гривны. Курс доллара может повлиять на завершение войны, а также ситуация с восстановлением экономики страны. На сегодня давать прогнозы по поводу вероятного курса доллара после окончания войны - это из разряда футурологии.
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