Как в ближайшие месяцы будут расти цены: прогноз Минэкономики

Тренд на понижение инфляции сохранится, говорят аналитики из украинского Министерства экономики.

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Как отметили в Минэкономики, есть несколько факторов, которые прямо сейчас влияют на инфляцию / УНИАН

В июне нынешнего года повышение тарифов на электричество для населения стало основным фактором роста потребительских цен на 0,8% в месяц. Об этом говорится в обзоре инфляции, который сделали аналитики Минэкономики.

"Несмотря на очередные военные шоки, наиболее оказывающие давление на предложение при относительно неизменном спросе, управляемость и предсказуемость процессов обеспечения потребительского рынка как со стороны государства, так и со стороны бизнеса, который быстро подстраивается под изменения в экономике, формирует относительную стабильность, что минимизирует давление на потребительский рынок и цены. Следовательно, стоит ожидать сохранения тренда на постепенное снижение годового темпа инфляции, несмотря на ее определенную волатильность ежемесячно", – говорится в обзоре.

Как отметили в Минэкономики, есть несколько факторов, которые прямо сейчас влияют на инфляцию:

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повышение тарифов на электроэнергию для населения на 69,7% (до 2,64 грн/киловатт-час) привело к тому, что общий уровень цен по группе "жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" повысился на 11, 9%;

повышение тарифов на местную телефонную связь – на 13,8%;

повышение стоимости перевозок железнодорожным транспортом – на 3,1%;

постоянный риск шоков текущей ситуации и постоянная неопределенность в ближайшем развитии событий.

Цены на продукты и напитки в Украине

Напомним, ранее Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

В украинских сетях розничной торговли начали расти цены на алкогольные напитки. Ценники повысились в ведущих супермаркетах. При этом подорожание коснулось как водки, так и вина, а также пива.

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

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