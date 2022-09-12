Доллар по 45, а инфляция 24%: в Сети появился новый прогноз по экономике Украины

В Сети появился новый прогноз по экономике Украины / УНИАН, pixabay

Экономика Украины после падения на 32% в нынешнем году в году следующем, 2023-м, восстановится всего на 4%. Об этом говорится в анализе инвестгруппы ICU, который опубликовало издание Independent.

Инфляция по итогам текущего года ожидается на уровне 30%, а в следующем – 24%. При этом стоимость доллара в 2023-м будет колебаться около 45 грн за единицу американской валюты.

"Тенденция экономики Украины в ближайшем будущем будет почти L-образной. Украина понесла огромные потери в первые месяцы полномасштабного вторжения России. Экономика явно выжила, но в ближайшие годы она столкнется с многочисленными препятствиями", – говорят аналитики.

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Они добавили, что инфляция, как и ожидалось, ускорилась, но не вышла из-под контроля. По оценкам ICU, она начнет замедляться в начале 2023 года и в целом по итогам следующего года снизится до 24% с 30% этого года.

"Одноразовая девальвация гривны в июле оказала быстрое положительное влияние на валютный рынок, но до конца 2023 года могут потребоваться дополнительные раунды девальвации, чтобы еще больше сократить избыточный спрос на иностранную валюту", – утверждают аналитики.

Согласно прогнозу ICU, курс доллара по итогам этого года достигнет 40 грн за доллар, а по итогам следующего – 45 грн за доллар. В то же время международные резервы снизятся с $23 млрд в этом году до $19 млрд в следующем. С учетом такой девальвации нацвалюты номинальный ВВП аналитики в этом году оценивают в $146 млрд, а в следующем – $129 млрд. А госдолг должен увеличиться с 86% ВВП до 99% ВВП.

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