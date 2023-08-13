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Затишье перед бурей: банкир рассказал, какой удар готовит курс доллара в сентябре

Алина Дембицкая
13 августа 2023, 21:10
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Август может стать последним месяцем курсового затишья, отметил Тарас Лесовой.
курс валют, гривна, доллар
Что будет с курсом доллара в сентябре? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В течение следующей недели (14-20 августа) курс наличного доллара в Украине не будет отмечаться чрезмерной нестабильностью. Прогнозируется, что его стоимость составит примерно 37-37,5 гривен. Однако с приходом осени, вероятно, произойдут изменения, которые могут повлиять на курс валюты. Такое мнение высказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Как отметил Лесовой, разница между курсом покупки и продажи американской валюты, а также текущие колебания будут незначительными. По его словам, они составят 15-25 коп.

"В течение 14-20 августа глобальные изменения на наличном валютном рынке вряд ли произойдут: курсовые границы останутся без изменений. Курс будет "держаться" в пределах коридора: 37-37,5 грн/доллар. По крайней мере, до осени не стоит ожидать каких-то стратегических изменений", - сказал банкир в комментарии Оbozrevatel.

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Также он отметил, что в сентябре – начале октября "вполне возможно существенное событие на рынке – возвращение к единому курсу валют". Так что август может стать последним месяцем курсового затишья.

"Грубо говоря, август станет "подготовительным" месяцем для дальнейшей реализации стратегии НБУ по либерализации валютного рынка. Сейчас речь идет о возвращении к инфляционному таргетированию и плавающему курсу валют. В то же время рынок готовится к сентябрьским изменениям, которые могут существенно повлиять на курс валют", - сказал Лесовой.

Ранее эксперт рассказал, от чего зависит возможный скачок курса доллара. После того, как Украина одержит победу над страной-агрессором, Россией, то ситуация на валютном рынке будет зависеть от формата завершения войны и объема денег, которые будут поступать от западных партнеров на восстановление украинской инфраструктуры.

Алексей Кущ рассказал, что будет с курсом валют после войны - ждать ли резкого падения гривны. Курс доллара может повлиять на завершение войны, а также ситуация с восстановлением экономики страны. На сегодня давать прогнозы по поводу вероятного курса доллара после окончания войны - это из разряда футурологии.

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