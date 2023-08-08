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От 70 до 90 грн: цены на суперпопулярные летние ягоды рвутся вверх - что произошло

Дмитрий Видоменко
8 августа 2023, 09:24 обновлено 8 августа, 09:26
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В Украине в августе цена на арбузы составит в среднем около 30 гривен за килограмм. При этом овощи будут продолжать падать в цене.
Арбуз, малина, черная смородина
Цены на ягоды в последний месяц лета будут не очень низкими / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В Украине в августе 2023 года цена на арбузы составит в среднем около 30 гривен за килограмм. Об этом рассказала заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Инна Сало в комментарии "24 каналу".

По ее словам, согласно прогнозам аналитики, примерные цены на ягоды в августе составят:

  • на черную смородину – 70-80 гривен за килограмм;
  • малину – 80-90 гривен за килограмм.

Как говорит Сало, до 93% арбузов в Украине выращивалось фермерскими хозяйствами – около 0,4 млн тонн. Солидная часть из этого количества использовалось для продажи. В Херсонской области всеми категориями хозяйств выращивалось до 37% арбузов – до 150 тысяч тонн. Это значительная доля, которая может компенсироваться, при формировании товарного предложения, на средства импортных поставок, говорит Сало.

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При этом, говорит эксперт, пока овощи продолжать дешеветь, особенно борщовый набор.

Если говорить о ценах на овощи борщового набора, то к концу лета их стоимость может снизиться:

  • капуста белокочанная – до 13 гривен за килограмм (-34,6%);
  • свекла – до 15 гривен за килограмм (-53,3 %);
  • лук репчатый и морковь – до 30 гривен за килограмм (-20,0 %);
  • картофель – до 13 гривен за килограмм (-15,3%).

Цены на продукты и напитки в Украине

Напомним, ранее Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

В украинских сетях розничной торговли пошли в рост цены на алкогольные напитки. Ценники повысились в ведущих супермаркетах. При этом подорожание коснулось как водки, так и вина, а также пива.

Кроме того, с начала 2023 года в Украине взвинтили цены на популярные продукты. Так, заметно выросли цены на мандарины, апельсины и яблоки.

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