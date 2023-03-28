Цены на автогаз в Украине резко изменились: какая ситуация на заправках

Дороже всего автомобильный газ сегодня можно купить по 23,11 грн/л.

Цены на автогаз в Украине резко изменились / УНИАН

Средняя цена на сжиженный газ в сетях автозаправочных станций уменьшилась на 11 копеек за литр - до 21,89 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", пишет Enkorr.ua.

Так, со вчерашнего дня больше всего - 50 копеек - автогаз стал дешевле на АЗС сети VostokGaz - там он стоит 21,49 грн/л.

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При этом дороже всего автомобильный газ сегодня можно купить на АЗС Socar – за 23,11 грн/л, дешевле всего – за 19,45 грн/л – на станциях сети "Авантаж 7".

Напомним, в 2022 году в Украине разразился дефицит топлива на АЗС.

В результате авиаударов уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге(Полтавская обл.), на который приходилось около 40% общей поставки бензина и дизельного топлива. Также россиянами разбомблены около 20 нефтебаз.

Позднее российские захватчики совершили очередную ракетную атаку на Кременчуг. В тот же день три российские ракеты попали в нефтебазу в Новомосковском районе Днепропетровской области, возник масштабный пожар.

Также сообщалось, что цены на бензин в Украине с начала 2023 года немного упали. При этом эксперты отмечают, что уже весной можно ожидать подорожания топлива.

Эксперт топливного рынка Сергей Куюн говорит, что рост цен на бензин прогнозируется уже на март-апрель.

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