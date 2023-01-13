В Украине с января 2023-го пересчитали стоимость доставки газа. После этого некоторым украинцам придется платить в два раза больше.

Украинцам пересчитали тариф на доставку газа: кто будет платить с января вдвое больше / brecorder.com, debaty.sumy.ua

В Украине с января 2023 года поставщики пересчитали стоимость доставки газа потребителям. И в связи с этим, некоторым украинцам придется платить в два раза больше. Об этом сообщает портал "Обозреватель".

Прежде всего это коснется людей, которые стали больше потреблять газа за прошедший отопительный год (с января позапрошлого по январь прошлого года). Особенно значительным оно будет в таких ситуациях:

если установлено индивидуальное газовое отопление в многоквартирном доме, а соседи выехали надолго и теперь приходится жить с холодными стенами;

если люди вместо электрического бойлера установили газовый;

если люди используют газовую плиту для обогрева помещения (а это напрямую нарушает правила безопасности).

Эксперты напоминают, что в Украине в результате реформы рынка газа разделили функции продажи и доставки газа. И именно благодаря этому потребитель может впрямую выбирать − у кого покупать газ (у продавцов, которые имеют доступ к инфраструктуре). Однако содержание газовой сети, обслуживание, ремонты, расчет объемов потребления – все эти процедуры нуждаются в оплате.

"За основу берется объем потребления газа в течение "газового года". Это промежуток времени с начала октября до конца сентября. Сумма кубометров газа, потребленного за год, умножается на тариф на доставку. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года", – пояснили представители пресс-службы Региональной газовой компании.

Цены на газ в Украине

Ранее СМИ сообщали, что компания "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трехлетних договоров планирует в Украине повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики более чем в 3 раза - до 29,392 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС).

По данным источника, компания рассмотрела обращение Министерства энергетики Украины относительно цены газа с учетом действия долгосрочных договоров, заключенных между компанией и предприятиями теплоснабжения, для формирования ими объемов газа на будущий отопительный сезон 2022-2023 годов.

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