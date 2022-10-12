Украинцы могут меньше платить за газ: в Нафтогазе озвучили способ

Украинцы могут меньше платить за газ: в "Нафтогазе" озвучили способа / коллаж фото УНИАН

Жители Украины могут получить скидку на оплату газа. Об этом говорится в сообщении компании "Нафтогаз Украины" в социальной сети Facebook.

Для этого необходимо оплатить полученный счет до 15 числа (при оплате за прошлый месяц).

"Оплачивать счета за потребленный газ не только важно, но и выгодно. Напоминаем, что у каждого клиента есть возможность получить скидку 1%", – говорится в заявлении "Нафтогаза Украины".

Для получения скидки нужно:

оплатить счет до 15-го числа текущего месяца;

провести оплату на my.gas.ua или в чате GASUA.

"Обращаем ваше внимание на то, что скидка не суммируется и начисляется при условии отсутствия задолженности. То есть уплатить необходимо всю сумму с копейками. При условии выполнения всех действий, вы получаете начисление скидки в 1% на следующий платеж", – говорится в тексті.

Цены на газ в Украине

Ранее СМИ сообщали, что компания "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трехлетних договоров планирует в Украине повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики более чем в 3 раза - до 29,392 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС).

По данным источника, компания рассмотрела обращение Министерства энергетики Украины относительно цены газа с учетом действия долгосрочных договоров, заключенных между компанией и предприятиями теплоснабжения, для формирования ими объемов газа на будущий отопительный сезон 2022-2023 годов.

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