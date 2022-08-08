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В Украине банкам и обменникам разрешили ставить свой курс покупки валюты: НБУ снял ограничение

8 августа 2022, 15:32

Украинские банки и небанковские обменники теперь получили разрешение от Национального банка и могут выставлять любой курс валюты для населения.

курс валют
В Украине банкам и обменникам разрешили ставитьсвой курс покупки валюты / коллаж УНИАН

Украинские банки и пункты обмена валют теперь могут выставлять любой курс валют для продажи населения. Об этом говорится в постановлении Национального банка Украины (НБУ).

До этого курс покупки должен был быть не ниже официального, который составляет 36,57 грн/долл.

"Уполномоченные учреждения осуществляют покупку и продажу наличной иностранной валюты по курсу, установленному уполномоченным учреждением", – указано в документе.

Таким образом Нацбанк разрешил банкам и обменникам устанавливать в кассах курс без ограничений. До этого минимальный курс выкупа не должен был быть ниже официального. С начала войны он составлял 29,25 грн/долл., а с конца июля 36,57 грн/долл.

В Украине банкам и обменникам разрешили ставить свой курс покупки валюты: НБУ снял ограничение

Напомним, ранее, 21 июля, Национальный банк Украины увеличил официальный курс доллара США к гривне ровно на четверть ‒ до 36,5686 грн/долл.

Как говорит руководитель НБУ Кирилл Шевченко, курс доллара пока останется строго фиксированным.

29 июля Нацбанк значительно ужесточил свои требования к пунктам обмена валют - с этого дня все операции должны фиксироваться на видео, а информацию о курсах запрещено выставлять на табло,

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Автор: Егор Бунин
НБУ курс валют курс доллара
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