Курс доллара и евро бьют рекорды: что будет с курсом валют в Украине

Курс доллара / УНИАН, Апостроф

Курс доллара в Украине в некоторых обменных пунктах увеличился до более чем 39 гривен, а курс евро - 40 гривен.

Так, в Киеве покупают американскую валюту уже по 39,55 гривны, а продают по 39,85 гривны. Евро покупают по 40 гривен, а реализуют по 40,40 гривны.

При этом в украинских банках наличные курсы валют при покупке находятся в коридоре: 27,50 гривны (в Киеве) – 39 гривен (во Львове) за доллар. При продаже – от 37,57 гривны (в Харькове) до 39,80 гривны (в Одессе).

Наличный курс евро для покупки колеблется от 37,22 гривны (в Харькове) до 39,45 гривны (во Львове). Для продажи – от 38,25 гривны (в Харькове) до 40,80 гривны за евро (в Одессе), пишет Апостроф.

Что будет с курсом доллара дальше

Экономический эксперт Олег Пензин прогнозирует стабилизацию курса доллара в ближайшее время. Эксперт уверен, что доллар по 49 гривен – это "ажиотажно-панические цифры".

"Я думаю, что цифры спустятся на уровень 37 гривен, где-то 37 с хвостиком. То есть будет определенный спад от официального курса, он будет немного выше, нет вопросов, но точно не будет 40 или 39. Это многовато. Я думаю, 37… плюс/минус", – отметил Пензин, передает 24 канал.

Нацбанк поднял курс доллара

Национальный банк Украины в четверг, 21 июля, увеличил официальный курс доллара США к гривне ровно на четверть ‒ до 36,5686 грн/долл. Об этом сообщается на официальном сайте украинского финансового регулятора.

Тем не менее, как говорит руководитель НБУ Кирилл Шевченко, курс доллара пока останется строго фиксированным.

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