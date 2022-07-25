"Цены пойдут вверх": украинцам объяснили неминуемость курса доллара по 40 грн

/ УНИАН

Решение Национального банка об отмене ограничения на установление курса доллара, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, является правильным и давно назревшим, заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Как подчеркнул он интервью Главреду, "то, что сделал НБУ, правильно и это надо было сделать давно".

Вместе с тем эксперт предупредил о том, что повышение курса доллара спровоцирует рост цен на АЗС.

"Все нефтепродукты, которые мы заправляем в свои машины, куплены по 29,25. после того как Национальный банк Украины поднял на 20 процентов официальный курс, они начинают закупать валюту для приобретения нефтепродуктов по 36,5. а это значит, что вместо 50 гривен за литр 95-го мы будем платить 60 гривен, а вместо 67 гривен за литр дизеля мы будем платить 70 гривен. А это приведет к тому, что как минимум на 2-3 процента должны подскочить все цены в продовольственных магазинах", - считает он.

Экономист также отметил, что эмиссия Нацбанка за последние месяцы приведет к росту цен на продукты питания.

"Цены пойдут вверх. Что будет с ценой доллара? Доллар тоже пойдет вверх. Поэтому о долларе по 24-25 гривен можно уже четко забыть. А если война будет долгой, то мы с вами увидим и доллар по 40 Если дальше будет продолжаться эмиссия, тяжелая война, то наверняка его будут пересматривать в сторону повышения", - добавил Пендзин.

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