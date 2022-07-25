"Цены пойдут вверх": украинцам объяснили неминуемость курса доллара по 40 грн

Повышение курса доллара спровоцирует рост цен на АЗС, не исключил Олег Пендзин.
Решение Национального банка об отмене ограничения на установление курса доллара, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, является правильным и давно назревшим, заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
Как подчеркнул он интервью Главреду, "то, что сделал НБУ, правильно и это надо было сделать давно".
Вместе с тем эксперт предупредил о том, что повышение курса доллара спровоцирует рост цен на АЗС.
"Все нефтепродукты, которые мы заправляем в свои машины, куплены по 29,25. после того как Национальный банк Украины поднял на 20 процентов официальный курс, они начинают закупать валюту для приобретения нефтепродуктов по 36,5. а это значит, что вместо 50 гривен за литр 95-го мы будем платить 60 гривен, а вместо 67 гривен за литр дизеля мы будем платить 70 гривен. А это приведет к тому, что как минимум на 2-3 процента должны подскочить все цены в продовольственных магазинах", - считает он.
Экономист также отметил, что эмиссия Нацбанка за последние месяцы приведет к росту цен на продукты питания.
"Цены пойдут вверх. Что будет с ценой доллара? Доллар тоже пойдет вверх. Поэтому о долларе по 24-25 гривен можно уже четко забыть. А если война будет долгой, то мы с вами увидим и доллар по 40 Если дальше будет продолжаться эмиссия, тяжелая война, то наверняка его будут пересматривать в сторону повышения", - добавил Пендзин.
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