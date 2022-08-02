УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Доллара по 40 уже не будет: в НБУ рассказали о курсе валют на ближайшие недели

2 августа 2022, 09:41

В Нацабанке подчеркнули, что курс, который мы видим в обменниках сегодня – спекулятивный.

Доллар, курс валют
Доллар, курс валют / скриншот, УНИАН

Курс доллара к гривне будет колебаться около официального фиксированного курса для безналичного рынка – 36,6 гривны.

Заместитель председателя Совета Национального банка Украины Василий Фурман в комментарии "ТСН" отметил, что гривна должна усилиться в ближайшие несколько недель.

"Нацбанк не дает прогнозов по курсу гривны. Это было до войны и тем более сейчас. Я могу только опираться на мнение очень многих экспертов, даже не работающих в НБУ", - пояснил он.

Фурман подчеркнул, что курс, который мы видим в обменниках сегодня – спекулятивный.

"Гривна в ближайшие дни-неделями усилится. И она будет примерно колебаться около того официального фиксированного курса для безналичного рынка — 36,6 гривны за доллар", - сказал эксперт.

Напомним, ранее руководитель Департамента макроэкономических исследований группы компаний ICU Виталий Ваврищук заявил, что в августе курс гривны к доллару, скорее всего, укрепиться и развернется ближе к официальному, недавно установленному Нацбанком.

"Наличный курс гривны к доллару очень вероятно вернется ближе к официальному в ближайшие недели. Сейчас ажиотажный спрос явно имеет психологическую составляющую, ведь население и бизнес с настороженностью восприняли резкое однократное повышение официального курса доллара", ‒ говорит эксперт.

Напомним, ранее, 21 июля, Национальный банк Украины увеличил официальный курс доллара США к гривне ровно на четверть ‒ до 36,5686 грн/долл.

Как говорит руководитель НБУ Кирилл Шевченко, курс доллара пока останется строго фиксированным.

Читайте также:

доллар курс валют курс доллара
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:41

Доллара по 40 уже не будет: в НБУ рассказали о курсе валют на ближайшие недели

09:40

Украинские воины уничтожили двух оккупантов-баскетболистов из Бурятии

09:10

За убийство пленных "азовцев" в Еленовке ответственна Россия - ISWВидео

09:06

Цинизм постсоветского человекамнение

09:01

У Жириновского пополнение: в Украине ликвидировали оккупанта из ЛДПР

Реклама
08:53

Ильин день 2022: традиции, запреты и магия дня

08:37

День ангела Ильи – душевные поздравления и картинки именинникам в Ильин день

08:31

Гороскоп на сегодня 2 августа 2022: Близнецам – деньги, Львам – везение, Скорпионам – тайные желанияВидео

08:31

Германия отправляет в Украину самое новое оружие, которого нет даже у германской армии - ШольцВидео

08:24

Байден подтвердил ликвидацию лидера Аль-Каиды в результате операции ЦРУ

08:03

Что будет, если пить кефир на ночь: информация, советы, рекомендацииВидео

07:56

Десятки "двухсотых" и пылающий ЗРК "ТОР": авиация ВСУ сожгла оккупантов на ХерсонщинеВидео

07:36

"Он бандеровец": в Николаевской области оккупанты убили россиянина, его "сдал" односельчанинВидео

07:10

"Путин захватит все": Трамп сделал циничное заявление о войне в Украине

06:34

Россия отводит войска на Донбассе и вероятно прекращает наступление на Славянск - ISWВидео

06:30

Гений стратегии Путинмнение

06:03

"Путин будет испепелять их": астролог рассказал, по каким городам Украины РФ нанесет ядерный ударВидео

05:35

Армия Украины зайдет в Крым без всякой дипломатии, нам нужна артиллерия – военный экспертВидео

05:05

Жара до +38°: синоптик дал экстремальный прогноз и назвал срокиВидео

04:33

"В ямах теплее": лидер Бумбокса Хлывнюк рассказал об опасности на фронте

Реклама
03:45

Россия будет терроризировать Украину ракетами: экстрасенс назвал даты "прилетов"Видео

03:43

Герцогиня Кембриджская засветила лишнего: Кейт Мидлтон похвасталась ножками в коротких шортах

03:20

Самые вкусные и очень сладкие помидоры на зиму: удивительно простой рецептВидео

03:10

Завалит градом и налетит осень: синоптики предупредили об атаке мощного циклона в УкраинеВидео

03:01

Папа не гордится: отец Илона Маска рассказал, почему не считает миллиардера особенным

02:05

Военный эксперт рассказал, как на Юге пройдет новая фаза войны Украины и РоссииВидео

02:05

"С легким паром!": Волочкова разделась до трусов перед банщиком

01:51

Закопал у себя на лужайке чтобы сэкономить: как Дональд Трамп поступил с телом экс-жены Иваны

01:32

"Адский" период: астролог спрогнозировала ухудшение ситуации в Украине в августеВидео

00:51

Приметы на 2 августа: какие 3 вещи нельзя делать в день Ильи, чтобы не привлечь бедуВидео

00:35

Жена Дмитрия Комарова рассказала, где находится во время войны - муж провел ее влюбленным взглядом

01 августа, понедельник
23:51

Крым стал плацдармом для ударов по свободной Украине - Зеленский

23:41

Старшая осталась в России: Сумская рассказала, где живет ее младшая дочь

23:24

На Херсонщине оккупанты в упор расстреляли эвакуационный автобус, есть жертвыВидео

23:23

Россия собрала 30 тысяч войск на Херсонщине и намерена идти на Кривой Рог и Николаев – АрестовичВидео

23:21

"Глаз не отвести": Валерия Крук показалась в купальнике на просьбу ЗСУ

23:03

Джоли рассказала, куда поступила ее дочь Захара

23:00

Умерла лейтенант Ухура из Звездного Пути - американская актриса Нишель Николс

22:33

Оккупанты украли известную баржу, которая доставляла арбузы из Херсона в КиевВидео

22:15

Чем занят сын президента и где будет учиться его дочь: Зеленская рассказала о детях

Реклама
22:13

Один танк ВСУ разбил 3 БТРа войск РФ: 21-летний командир рассказал детали мощного боя в ЧерниговщинеВидео

21:57

Разбивший сердце Злате Огневич Андрей Задворный удивил "обновленным" внешним видом

21:47

США предоставят Украине пакет военной помощи на 550 млн долларовВидео

21:17

Трагическая гибель Вадатурского: в Офисе генпрокурора назвали главную версиюВидео

21:16

Женщина, из-за которой может начаться Третья мироваямнение

21:00

Цены обвалились: новая стоимость автогаза, бензина и дизеля на АЗСВидео

20:38

ВСУ отбивают атаки войск РФ на Донбассе: враг буксует на Бахмутском направлении – майор НацгвардииВидео

20:37

Кастрация и жестокое убийство пленного ВСУ: в ОГП рассказали о садисте-оккупантеВидео

20:35

Несмотря на войну: Британия неожиданно ослабила санкции против России

20:10

Приметы на 3 августа: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не принести в дом болезниВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять