Доллара по 40 уже не будет: в НБУ рассказали о курсе валют на ближайшие недели

В Нацабанке подчеркнули, что курс, который мы видим в обменниках сегодня – спекулятивный.
Курс доллара к гривне будет колебаться около официального фиксированного курса для безналичного рынка – 36,6 гривны.
Заместитель председателя Совета Национального банка Украины Василий Фурман в комментарии "ТСН" отметил, что гривна должна усилиться в ближайшие несколько недель.
"Нацбанк не дает прогнозов по курсу гривны. Это было до войны и тем более сейчас. Я могу только опираться на мнение очень многих экспертов, даже не работающих в НБУ", - пояснил он.
Фурман подчеркнул, что курс, который мы видим в обменниках сегодня – спекулятивный.
"Гривна в ближайшие дни-неделями усилится. И она будет примерно колебаться около того официального фиксированного курса для безналичного рынка — 36,6 гривны за доллар", - сказал эксперт.
Напомним, ранее руководитель Департамента макроэкономических исследований группы компаний ICU Виталий Ваврищук заявил, что в августе курс гривны к доллару, скорее всего, укрепиться и развернется ближе к официальному, недавно установленному Нацбанком.
"Наличный курс гривны к доллару очень вероятно вернется ближе к официальному в ближайшие недели. Сейчас ажиотажный спрос явно имеет психологическую составляющую, ведь население и бизнес с настороженностью восприняли резкое однократное повышение официального курса доллара", ‒ говорит эксперт.
Напомним, ранее, 21 июля, Национальный банк Украины увеличил официальный курс доллара США к гривне ровно на четверть ‒ до 36,5686 грн/долл.
Как говорит руководитель НБУ Кирилл Шевченко, курс доллара пока останется строго фиксированным.
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