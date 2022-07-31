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Подскочит ли еще курс доллара: эксперт пояснил, чего ждать от гривны в августе

31 июля 2022, 10:38

Курс гривны может укрепиться к доллару в августе 2022 года, считает эксперт Виталий Ваврищук. Поскольку НБУ наличный рынок будет насыщать валютой.

курс доллара
Подскочит ли еще курс доллара: эксперт пояснил, чего ждать от гривны в августе / УНИАН, pixabay

В августе курс гривны к доллару, скорее всего, укрепиться и развернуться ближе к официальному, недавно установленному Нацбанком. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал руководитель Департамента макроэкономических исследований группы компаний ICU Виталий Ваврищук.

"Наличный курс гривны к доллару очень вероятно вернется ближе к официальному в ближайшие недели. Сейчас ажиотажный спрос явно имеет психологическую составляющую, ведь население и бизнес с настороженностью восприняли резкое однократное повышение официального курса доллара", ‒ говорит эксперт.

По словам Ваврищука, такие резкие изменения курсов всегда порождают ожидания, что и в дальнейшем могут быть предприняты следующие подобные шаги. Однако Нацбанк, как говорит эксперт, скорее всего, будет держать текущий обменный курс на четком уровне несколько последующих месяцев.

"Поэтому хоть и постепенно, но наличный рынок будет насыщаться долларами и евро, а ажиотажный спрос постепенно спадать. Хотя никто не может гарантировать, что подобные эпизоды не будут повторяться в будущем", ‒ отметил подытожил Ваврищук.

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Напомним, ранее, 21 июля, Национальный банк Украины увеличил официальный курс доллара США к гривне ровно на четверть ‒ до 36,5686 грн/долл.

Как говорит руководитель НБУ Кирилл Шевченко, курс доллара пока останется строго фиксированным.

До того представитель начальственного состава НБУ Екатерина Рожкова утверждала, что национальный регулятор финансов уже скоро от твердо зафиксированного курса гривны к доллару (сейчас он "заморожен" для корпораций, которые работают на экспорт и компаний, которые работают на импорт).

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Автор: Егор Бунин
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