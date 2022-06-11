Курс доллара в Украине отпустят: в Нацбанке назвали главный фактор / коллаж фото УНИАН и pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) планирует в уже в ближайшем будущем отказаться от фиксированного курса гривны к доллару, который сейчас установлен для экспортеров и импортеров. Об этом рассказала первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова во время единого телемарафона.

Как говорит Рожкова, плавающий формат курса окончательно вернется только тогда, когда валютный рынок сможет сам себя балансировать. А сейчас этому мешает наличие критического импорта.

"Увеличение налогов на импорт, как мы ожидаем, уменьшит объем этого критического импорта и таким образом снизит давление на золотовалютные резервы. Это одна из предпосылок, после которой мы сможем рассматривать постепенное возвращение к рыночному курсообразованию", – сказала Рожкова.

При этом Рожкова отметила, что в любом случае Украина будет возвращаться к плавающему курсу постепенно. Любая иная ситуация станет шоком для экономики.

Читайте такжеЗа доллар 100 гривен? Что известно о курсе на черном рынке

Напомним, ранее руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий предупреждал украинцев о том, что валютный курс может установиться на отметке около 40 грн за доллар.

Позднее руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин прямо заявил о том, что резкое повышение Национальным банком учетной ставки с 10% до 25% ориентирует на то, что реальный курс может скоро стать 45 гривен за доллар.

"Новый курс валюты будет прощупываться, возможно, в ближайшие пять-шесть месяцев, это точно будет траектория роста. Мое мнение, что это будет ближе к $40 грн/$1", - сказал эксперт.

Другие новости: